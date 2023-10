Lega: «Dopo la nostra segnalazione, murato l'accesso al magazzino dismesso»

E' stato murato l'ingresso del magazzino abbandonato che si trova nella zona di passaggio tra la stazione ferroviaria e il parcheggio di corso Fiume. Un luogo dove, secondo Alessandro Stecco, consigliere comunale e regionale della Lega, avevano trovato rifugio sbandati che potevano rappresentare un potenziale rischio per i pendolari diretti verso le proprie auto.

«Le problematicità legate alla sicurezza ormai sono fortemente avvertite anche nella nostra Vercelli - si legge in una nota del gruppo consiliare -. Per questo motivo, il Gruppo Consiliare Lega Salvini Premier, in particolare, Alessandro Stecco, Leonardo Falcetta, vicesegretario della sezione di Vercelli e l’assessore Ombretta Olivetti, hanno deciso di attuare un’azione preventiva relativa al magazzino posto in zona parcheggi della stazione, essendosi rivelato luogo di passaggio poco “rassicurante” per chi si appresti, dopo il rientro dal lavoro, ad andare a recuperare la propria auto».

Dopo la segnalazione, la struttura tecnica comunale ha disposto la muratura dell’accesso al vecchio magazzino.

«Abbiamo voluto ribadire la nostra attenzione alle problematiche della città e alla risoluzione delle questioni vere e di interesse comune per i cittadini», concludono dal Gruppo Consiliare Lega Salvini Premier.