Dossena: «Abbiamo giocato meglio in 10». Mustacchio: «Avevamo davanti una squadra forte»

Mister Andrea Dossena commenta il ko del Martelli: "Siamo stati preoccupati dalla forza degli avversari. Abbiamo giocato meglio quando siamo rimasti in inferiorità numerica. Fino ad allora siamo stati un po' troppo timorosi. Dovevamo rischiare per provare a fare qualcosa su un terreno così difficile. E fino all'espulsione non è stato così. Mi sono arrabbiato parecchio per il rigore e la rete incassata su calcio d'angolo in pratica sulla stessa azione. Buona la reazione dopo il gol quando abbiamo creato alcune buone occasioni. Complimenti comunque al Mantova che si è dimostrato più forte. Noi dobbiamo tornare a essere quelli delle scorse partite, a essere noi stessi indipendentemente dall'avversario che ci troviamo ad affrontare.

Mattia Mustacchio analizza così il match: "E' stata una gara combattuta, con occasioni per entrambe le squadre. Sicuramente abbiamo affrontato una squadra davvero forte. L'espulsione ci può stare. A calco è difficile commentare l'incontro nel dettaglio; lo faremo nei prossimi giorni cercando di capire i nostri errori. MI è piaciuta la nostra reazione: in dieci e sotto di un gol abbiamo avuto la forza di attaccarli, cercando il pareggio con determinazione: è da questo aspetto che dobbiamo ripartite".