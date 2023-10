Legge su nidi e scuole dell’infanzia. Riva Vercellotti: “Al centro la famiglia e i bambini”

"Dopo cinquant’anni arriva la legge di riordino sui servizi educativi nella fascia 0-6 anni, una legge che mette al centro i bambini e le nuove esigenze delle famiglie e che rappresenta un passo significativo verso l'innovazione dell'istruzione e dell'educazione2. Lo dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Riva Vercellotti, che è intervenuto in dichiarazione di voto finale sul disegno di legge: “Disciplina dei servizi educativi per l’infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni”, approvato ieri in Consiglio regionale.

Il testo va infatti a riordinare e unificare la legislazione su nidi e scuole dell’infanzia a partire dall’abrogazione di ben sei leggi, tra cui la legge regionale n. 3 del 1973, che per mezzo secolo è rimasta il punto di riferimento in Piemonte.

"La legge approvata ieri - prosegue Riva Vercellotti - non solo semplifica, ma definisce i criteri per la programmazione, realizzazione, gestione e controllo dei servizi educativi per l'infanzia; riconosce inoltre il pluralismo delle offerte educative e promuove un sistema integrato di servizi flessibili e sempre più allineati alle mutate esigenze di mamme e papà, favorendo così i tempi di conciliazione tra le diverse tipologie di lavoro dei genitori e la cura dei bambini. Una legge che valorizza le differenze individuali e favorisce l’inserimento dei bambini e bambine con disabilità. Una legge, insomma, che rappresenta un investimento a lungo termine nella formazione delle nuove generazioni e che guarda ad un ambiente educativo di sempre maggiore qualità sin dai primi anni di vita, essenziale per favorire lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale dei più piccoli.

È chiara - afferma il consigliere di FDI - la volontà di alleggerire il carico mentale e fisico legato alla gestione dei nostri bambini che, va detto, è troppo spesso imputato alle mamme.