Con il trucco dell'sms sottrae 40mila dal conto corrente della vittima. E li usa per pagare i debiti con il Fisco

Riceve un sms che lo informa di un accesso abusivo al conto corrente e lo invita a cliccare su un link per ripristinare la sicurezza. In perfetta buona fede l'uomo segue le indicazioni fornite dalla pagina che si è aperta attraverso il link e, poco dopo, viene contattato da un sedicente operatore che gli chiede di autorizzare un'operazione tramite accesso all’home banking al fine di autorizzare la sicurezza del conto.

Lui segue le disposizioni impartite e conclude la conversazione telefonica. Solo dopo aver autorizzato l’operazione bancaria si insospettisce e, effettuato un controllo con la propria banca, si accorgeva di aver autorizzato numerosi pagamenti, per un importo totale superiore ai 40 mila euro. A quel punto corre alla Polizia per denunciare di essere stato vittima di una truffa.

E' successo nei giorni scorsi a Novara, ma potrebbe capitare ovunque.

La cosa curiosa, in questo caso, è che, una volta raccolta la denuncia, gli agenti della Polizia di Stato, effettuando i primi accertamenti, hanno scoperto che i pagamenti erano stati effettuati tramite il canale Cbill a favore di Equitalia. La truffa messa in piedi dal malvivente, insomma, serviva a pagare i suoi debiti con il fisco. A questo punto è stata effettuata una richiesta immediata al fine di bloccare le operazioni per congelare la somma sottratta al denunciante e richiedere di individuare la persona fisica beneficiaria delle operazioni.

Dopo aver richiesto alla Procura della Repubblica un decreto di restituzione delle somme di denaro, il denunciante è rientrato in possesso di tutto il denaro che gli era stato sottratto. Gli accertamenti sono poi proseguiti sino all’individuazione del presunto autore della truffa, segnalato all’Autorità giudiziaria per i reati di accesso abusivo a sistema informatico, truffa aggravata, appropriazione indebita, autoriciclaggio ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria.