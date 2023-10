Pala Pregnolato, la gestione all'Hockey Vercelli. Consegnate le chiavi dell'impianto

Mercoledì mattina il sindaco Andrea Corsaro, insieme al vicesindaco Massimo Simion e all’assessore allo Sport Mimmo Sabatino, ha consegnatole chiavi del Pala Pregnolato ai responsabili delle tre società sportive che lo utilizzeranno: Alvise Racioppi per Hockey Vercelli, Giuseppe Tarsia per Hockey Amatori e Betty Ceretti per Skating Vercelli.

«E’ un gesto simbolico, siamo soddisfatti perché abbiamo rispettato i tempi di consegna del Palazzetto pattuiti con le società, sia in termini di opere di rifacimento, sia per quanto riguarda le procedure che hanno permesso di individuare un affidatario che si impegni a gestire la struttura, gli allenamenti potranno quindi riprendere – spiega Corsaro – siamo grati alle ditte che hanno lavorato tutto il periodo estivo, ed alle società sportive che si sono impegnate per condividere gli spazi comuni».

A entrare nel dettaglio degli interventi il vicesindaco Simion: «Abbiamo seguito passo passo i lavori di rifacimento: sono stati utilizzati 1,5 milioni di euro attinti dal Credito sportivo, più ulteriori 300 mila euro per il caro materiale e i consumi energetici, che a termine lavori permetteranno di restituire, alla città un palazzetto all’avanguardia, con un parquet di livello professionale».

La struttura, per la stagione 2023-'24 viene affidata all'Hockey Vercelli che subentra allo Skating che, dopo molti anni, ha deciso di non candidarsi più alla gestione del Palazzetto.

«Sono molto contenuto per le tre società che utilizzano la struttura Hockey Vercelli, Hockey Amatori ed Skating Vercelli perché potranno riprendere le attività – dice l’Assessore allo Sport Sabatino – la rotellistica è un’eccellenza dello sport vercellese ed ora potrà allenarsi e competere in una struttura adeguata».