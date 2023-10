Comune, le novità e le comunicazioni urgenti arrivano attraverso WhatsApp

Vercelli, per prima tra i capoluoghi piemontesi, ha attivato la nuova modalità di utilizzo di WhatsApp che la piattaforma Meta ha recentemente istituito, accessibile a tutti gli utenti di WhatsApp, in modo graduale, direttamente sul proprio smartphone o pc al link: https://whatsapp.com/channel/0029VaDQ28xGzzKS87C7nM3G

https://whatsapp.com/channel/0029VaDQ28xGzzKS87C7nM3G«Abbiamo pensato di attivare questa nuova modalità per essere più vicini ai cittadini e comunicare in maniera sempre più tempestiva – spiega il sindaco Andrea Corsaro - puntiamo sempre più sulle nuove modalità di comunicazione che garantiscono di arrivare più rapidamente e sono in linea con i progetti di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, che prevedono un Amministrazione più smart, infatti, si potranno ricevere così comunicazioni puntuali sulle iniziative e gli eventi, ed anche avvisi di carattere emergenziale».

L’iscrizione al canale è molto semplice: a tutti gli utenti iscritti alla lista di broadcast Vercellinforma arriverà un messaggio dove è inserito un link, cliccandolo si potrà selezionare in alto a destra la scritta “Iscriviti”. Ogni volta che il Comune invierà una comunicazione, il cittadino riceverà la notifica in tempo reale, potendo leggere immediatamente l’informazione che viene divulgata. Per quanti non sono ancora iscritti al servizio Vercellinforma o per coloro che non avessero ricevuto il messaggio, la procedura può essere effettuata autonomamente, andando alla voce “Aggiornamenti” di Whatsapp e cercando il canale Comune di Vercelli.