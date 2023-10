Amnesty International: infopoint del gruppo di Vercelli al Social Coffee

Amnesty International torna nelle principali città italiane con #IoMiAttivo, una settimana di eventi dedicati all’attivismo: dal 21 al 29 ottobre i gruppi locali in tutta Italia si mobilitano sul loro territorio per far conoscere il movimento. Anche il Gruppo “Italia 93” di Vercelli aderisce all'iniziativa proponendo un punto info per far conoscere la propria attività, invitare i cittadini a confrontarsi sul tema dei diritti umani e sostenere le campagne promosse da Amnesty International in tutto il mondo.

«Non bisogna per forza scegliere tra sogni e realtà per cambiare il mondo - dichiara Giuliana Massa, responsabile del Gruppo Amnesty di Vercelli -. Come attivisti per i diritti umani sappiamo che ci sono battaglie non facili, ma sappiamo anche che insieme possiamo dare il nostro contributo per vincerle».

Questo l’evento in programma a Vercelli: sabato 28 ottobre, dalle 14 alle 19 verrà allestito l'Infopoint “Amnesty si presenta” al Costadoro Social Coffee di via Laviny 67.

«Anche Martin Luther King si sarà sentito dire "non cambierai mai niente" ma ancora oggi è fonte di ispirazione per milioni di persone - conclude l’esponente di Amnesty -. A tutti e a tutte diciamo: se il tuo cuore batte per i diritti, battiti con Amnesty International».