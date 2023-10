Jiujitsu, per Pietro Ferrero ottimo avvio di stagione

Domenica 15 ottobre la Pro Vercelli Bjj compete al torneo Born to Figth della federazione Bjj Italia a Castelletto Ticino.

Pietro Ferrero il 17enne vercellese cintura blu juvenile compete in quattro categorie adulti, con kimono cinture blu dove conquista l'oro, stessa medaglia nelle cinture viola con kimono, nelle categorie nogi (senza kimono) conquista una medaglia d' oro nella classe B (cinture viola) e un argento nella classe A (cinture marroni e nere). Buona prova tecnica dell' atleta vercellese, soprattutto nelle categorie senza kimono dove lotta con cinture più alte in una gara per lui relativamente nuova.

Sabato 21 ottobre Pietro Ferrero compete alla gara internazionale Grappling Industries nella tappa di Milano conquistando dopo ben sette incontri con atleti di Grecia, Germania Turchia, Australia, Albania e Italia un oro nella specialità nogi e un argento nella specialità con kimono dove perde la finale in parità per giudizio arbitrale. Anche qui buona prova tecnica e fisica in una gara veramente lunga e abbastanza imprevedibile vista la diversità stilistica degli atleti in gara, forse un po' di ingenuità nella finale data dal competere nella categoria adulti pur essendo under 18 con un regolamento un parzialmente diverso dal solito. Prosegue ora la preparazione agonistica con il maestro Roberto Lai tecnico della Pro Vercelli Bjj per i prossimi appuntamenti agonistici da qui alla fine dell' anno ,Open d' Italla a Perugia ,il Milano Challenge, il Roma Challenge etc.