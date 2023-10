Poker dell'Alicese/Orizzonti, LG Trino: KO interno con il Briga

ECCELLENZA

AYGREVILLE – ALICESE/ORIZZONTI 1-4

Viaggio in Valle d’Aosta estremamente proficuo per l’Alicese/Orizzonti. I ragazzi di Mellano si impongono nettamente all’Aygreville chiudendo la pratica dopo mezza partita (0-4). Un successo maturato in nemmeno venti minuti firmato dal tandem Castineira (autore di una doppietta), Mancuso ed aperto da Moussaif. I biancogranata salgono a 12 punti, e vedono nel mirino la vetta della classifica. Prossimo turno: Alicese/Orizzonti-Bulè Bellinzago.

Alicese/Orizzonti: Mastrorillo, Soncin Ramundo, Capodaglio (dal 63’ Yon) Pelle Mane, Mancuso (dal 58’ Lofrano) Moussaif (dal 93’ Cavalla) Grosso (dal 74’ Edalili) Clerici (dall’80’ Piccirilli) Castineira. A disp: Salvoni, Garcia, Eusebione, Diadoro. All. Mellano.

Marcatori: al 4’ Moussaif (Al), al 6’ e al 46 Castineira (Al), al 63’ Mancuso (Al), al 73’ Paris (Ay)

PROMOZIONE

LG TRINO – BRIGA 1-2

Con la vittoria ottenuta a Trino il Briga scala la classifica guadagnando il 1^ posto. Niente da fare per i locali, colpiti a freddo e costretti ad inseguire per tutta la partita. Dopo il rigore avversario, ci prova Meo Defilippi, senza successo. Anzi sono proprio i novaresi a trovare il raddoppio con Tuveri. Poi si alternano al tiro Brugnera, Passannante e Vergnasco. Quest’ultimo accorcia le distanze alla mezzora. Il forcing costruito nella ripresa non approda a risultati concreti, solo un dubbio fallo (se in area di rigore o meno) su Meo Defilippi. Prossimo Turno: Dufour Varallo-LG Trino.

LG Trino: Cerruti, Boccalatte Buscaglia, Marteddu (dall’88’ Petrocelli) Baggio (dal 46’ Bytyci) Meo Defilippi, Passannante Birolo Vergnasco Brugnera Micillo (dal 72’ Pasini). A disp: Civiero, Agostini, Maino, Gamra, Pane, Autiero. All. Yon.

Marcatori: al 2’ rigore Asole (B), al 19’ Tuveri (B), al 28’ Vergnasco (LG)

1^ CATEGORIA

VALLE ELVO – VIRTUS VERCELLI 1-2

I minuti di recupero portano in dono alla Virtus Vercelli una entusiasmante vittoria. Battuta la vice capolista Valle Elvo, frutto di una prova di qualità che issa i gialloneri al 3^ posto assoluto. In rete Bettini su punizione. Pareggio in extremis dei lanieri e colpo grosso di Ait Bel Hadj al 95’. Prossimo turno con il Bajo La Serra.

Virtus Vercelli: Cairola, Marutti Kane, Torrau (dal 67’ Bellingheiri) Battaglia Corradino, Rossi Napolitano Gregoraci (dal 77’ Bracco) Bettini (dall’80’ Ait Bel Hadj) Gulin. A disp: Scrivanti, Benincasa, Arlone, Galuppo, Arlone. All. Ombergozzi.

Marcatori: al 26’ Bettini (V), al 93’ Sessa (VE), al 95’ Ait Bel Hadj (V)

ALTRI RISULTATI

BAJO LA SERRA-LIVORNO/BIANZE’ 2-1

GAGLIANICO-SANTHIA’ 1-1

CIGLIANO-AOSTA 511 2-1