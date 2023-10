Le pagelle della Pro Vercelli (a Mantova)

SASSI: 7,5

Para rigore, para la ribattuta, para tutto. Gran portiere.

IEZZI: 6

Non patisce più di tanto Giacomelli che si fa vedere battendo le punizioni.

FIUMANO': 6,5

Finché rimane in campo fa il suo dovere.

CAMIGLIANO: 5,5

Buona gara con il neo di un'espulsione che forse forse non c'era. Saranno grane per la prossima partita (senza Camigliano e con Parodi e Fiumanò da valutare).

RODIO: 6

Si danna l'anima nel cercare di contenere le folate di Bragantini, il migliore del Mantova dopo Burrai. A volte se la cava a volte no, si fa vedere poco in fascia.

IOTTI: 7

Solita grande corsa per novanta minuti, sfiora il gol nel primo tempo e centra una traversa nella ripresa: insomma l'attaccante più pericoloso è lui.

SANTORO: 5,5

Gioca un po' al di sotto di quelli che sono i suoi standard.

SPAVONE: 5,5

Anche lui, soffre le triangolazioni strette del Mantova.

MUSTACCHIO: 7,5

Per intensità e generosità è il numer one. Peccato per il gol sbagliato davanti Festa, ma era il giocatore, insieme a Iotti, che più aveva dato.

COMI: 6-

Non incide, ma non riceve un cross che sia uno.

CONDELLO: 5,5

Ci prova, insiste, la caparbietà non gli manca, ma contro difensori esperti fa fatica.

SARZI PUTTINI: 6,5

Se la cava egregiamente nel ruolo di difensore puro.

NEPI: 6-

Anche lui si scontra contro "il muro rosso", ma con la Pro in 10 non poteva fare di più.

PARODI: 6,5

Entra col piglio giusto e fa un paio di interventi da applausi.

DOSSENA:6,5

La sfortuna, l'arbitraggio, gli infortuni (Parodi che non era al meglio, e poi Petrella, Louati, Hauodi) gli squalificati (Maggio), il dover giocare in 10 contro 11 per mezz'ora contro una squadra che gioca bene e che ora è in testa alla classifica più e la panchina corta sono cose che non aiutano. Lui non si lamenta mai, però. Dopo il poker una sconfitta con le attenuanti ci sta... E comunque. Questa Pro Vercelli che, secondo alcuni, dopo la sconfitta con l'Atalanta U23 sarebbe finita in D, ora è quinta con una media punti a partita di 1,7.