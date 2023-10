Comi in campo dal primo minuto

Comi dal primo minuto, per la prima volta in questo campionato. In difesa Fiumanò al posto di Paroli. A centrocampo rientra Santoro. Condello e Mustacchio sulle ali.

Le scelde di Dossena per la partita a Mantova, con inizio alle 20,45.

Formazione.

Sassi.

Iezzi, Fiumanò, Camigliano, Rodio.

Iotti, Santoro, Spavone.

Mustacchio, Comi, Condello.