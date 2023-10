Dossena: «Comi? Ha avuto la tempra e la forza di aspettare»

«Non chiedetemi se i ragazzi stanno bene. Non lo so, posso solo dire che due giorni dopo la partita con la Pergolettese stanno recuperando, sia a livello fisico che mentale. Contro il Mantova rientra Santoro, ma non avrò a dispozione né Petrella, che ne avrà per un mese, né Maggio, squalificato. In questi due giorni abbiamo rivisto la gara contro la Pergolettese e visto anche il Mantova. Cercheremo di dire la nostra e... di fare male ai nostri avversari» dice mister Andrea Dossena alla vigilia della gara.

Mister, la Pro Vercelli sembra la Fiorentina della C... Tanto in classifica quanto, o forse soprattutto, per il gioco (e il 4-3-3 con costruzione dal basso).

(Sorride)

«Io e Vincenzo Italiano siamo legati, ci conosciamo da una vita. Lo seguo e cerco di rubargli qualcosa.»

Comi? Ha visto come ha esultato?

«E' stato bravo ad aspettare e ad adattarsi ai ritmi che chiedo io. Non è stato facile, per lui, recuperare. Non solo. Da quando sono arrivato, nonostante i problemi, ha saltato solo due allenamenti. E questo vuol dire che “ha fame”».

Ma la vera sorpresa sono i giovani. Ad agosto-settembre i vari Spavone, Rutigliano non giocavano così.

«I giovani sono cresciuti. Spavole, Rutigliano, ma anche Rodio e altri. Ora dipende da loro, per andare lontano devono andare ancora più forte.»

Rutigliano può giocare solo play davanti alla difesa?

«Ha un bel tiro che potrebbe sfruttare come mezzala, ma diciamo che è un play basso al 95 per cento e una mezzala al 5.»

Già decisa la formazione che affronterà il Mantova?

«Ho due dubbi, deciderò domani.»