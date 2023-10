Club Forza Pro: «Disagi e minor sicurezza con la chiusura del parcheggio di via Derna»

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Club Forza Pro si permette di segnalare alle autorità di pubblica sicurezza una situazione di disagio che vivono coloro che solitamente usufruiscono del parcheggio di piazza Camana per recarsi allo stadio in occasione delle partite casalinghe della nostra Pro Vercelli.

Da alcune gare è stata creata un’ampia area di prefiltraggio, chiusa da transenne poste tra l’ingresso del parcheggio in via Derna e gli accessi allo stadio di Curva Ovest e Gradinata Nord. Comprendiamo la necessità di creare un’area di sicurezza che agevoli l’ingresso dei tifosi, ma nello stesso tempo cancellare oltre 70 posti auto di cui usufruiscono i sostenitori stessi per recarsi allo stadio troviamo sia un provvedimento esagerato. Neanche ai tempi in cui le bianche casacche militavano in serie B, quando i sostenitori che frequentavano il Piola erano in media 2.500 rispetto al migliaio scarso dei tempi attuali, l’area preclusa era così ampia.

Le aree di sosta poste dietro alla Curva Ovest ed in piazza Cesare Battisti sono già abbastanza congestionate, anche perché ne devono giustamente poter usufruire anche i comuni cittadini che non seguono la Pro. La conseguenza è che coloro che non trovano parcheggio in piazza Camana, vanno alla ricerca di un posto per lasciare l’auto nelle vie limitrofe allo stadio correndo poi il rischio di incrociare anche i tifosi delle squadre ospiti, come peraltro è accaduto ad alcuni di noi in occasione della partita serale contro il Vicenza. L’effetto per certi versi paradossale, è di avere minor sicurezza: pensiamo infatti che sia molto più facile controllare una tifoseria che si reca allo stadio direttamente in un’area molto vicina all’ingresso piuttosto che lontana.