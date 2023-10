La parola a Comi e Dossena

Quarta vittoria consecutiva per la Pro Vercelli che regola di misura la Pergolettese. Mister Andrea Dossena analizza la sfida contro i gialloblù: "Abbiamo fatto fatica, ma l'avevo previsto, visto il valore dell'avversario. Nella prima parte abbiamo mantenuto il gioco senza però incidere nella finalizzazione. Di fronte abbiamo trovato un'ottima squadra che si è difesa bene, pronta a pungere nelle ripartenze. Nella ripresa ho operato subito tre cambi perché volevo dare qualcosa di diverso alla squadra. Questo ci ha permesso di mettere più pressione alla Pergolettese, sfociata poi nel gol vincente. Una rete arrivata tra l'altro su calcio da fermo: credo sia la prima volta nel torneo".

Match winner Comi: "Sono contento abbia trovato il gol. Inizialmente a causa dell'infortunio della scorsa stagione era in ritardo di condizione, ma ha lavorato tantissimo, sono riuscito a dargli sempre più minuti. Felice per la rete di oggi".

La classifica sembra strizzare l'occhio alla Pro, nel gruppone delle migliori: "Siamo solo all’inizio e il cammino è ancora lungo, anche se abbiamo alcune certezze in più circa la nostra forza, soprattutto abbiamo capito dove possiamo arrivare rimanendo concentrati sia durante gli allenamenti che in partita".

Martedì si torna in campo a Mantova: "Dobbiamo riposare e recuperare le energie perché ci attende un’altra partita difficile, per di più in trasferta".

Insomma nell'era dei cinque cambi la panchina lunga può essere più di un'opzione: "Nella prima parte di gara serviva grande intensità, con il pressing siamo riusciti a recuperare palla negli ultimi 30 metri: per questo ho scelto Nepi, sapendo che Comi sarebbe tornato utile con una squadra più votata ai cross in area. Comi e Nepi sono due ottimi attaccanti, diversi nelle loro caratteristiche: la staffetta sarà sempre possibile in base alle caratteristiche dell'avversario e di come va la partita. Anche Mustacchio, che stava per fare un altro gol spettacolare, è determinante in campo e negli allenamento per come spinge e per come sprona gli altri.".

A Mantova qualche recupero? "Haoudi e Louati non ci saranno così come Petrella che si è stirato nel corso del match. Non ci sarà Maggio ancora squalificato; in pratica rientrerà solo Santoro. che ha scontato il turno di stop. Nonostante questo il nostro obiettivo resta quello di a Mantova: i ragazzi devono sapere di dover provare a vincerle sempre, come avevo detto al mio arrivo. Se qualcuno ci sarà superiore faremo loro i complimenti".

Gianmario Comi un gol ritrovato che è valso tre punti pesanti: "E' una rete che desideravo da tempo. Appena entrato ho colpito clamorosamente un palo interno che mi avrebbe potuto scalfire nel morale. Invece sono andato sotto ancora con più grinta ed è arrivato quel gol che è valso tantissimo per me e per la squadra".

Comi spiega poi il bacio allo stemma della Pro dopo il gol; "Non penso di dover dimostrare l’attaccamento alla maglia, sono qui da sette anni e ogni giorno cerco di dare l’esempio a tutti del valore di indossare la gloriosa bianca casacca. Per me la Pro per me è una seconda casa. Il senso di appartenenza, soprattutto nel calcio moderno, non è più così. Dopo il gol hai una carica nervosa indescrivibile, ma anche in questi frangenti cerco di dimostrare ai compagni questi valori".

Sulle quattro vittorie: "Stiamo lavorando con la stessa intensità; i nostri sacrifici stanno dando risultati, anche se non abbiamo ancora fatto niente".

Ora sotto con il Mantova "Non bisogna allentare la pressione. Sinora abbiamo dimostrato, nonostante la giovane età, di essere una squadra matura. Ma adesso dobbiamo mettere da parte i giusti complimenti e pensare al Mantova. Io sto bene, penso a giocare e a mettere in difficoltà il Mister nelle scelte, visto che ora sono disposizione a pieno regime".