Porta Torino: controlli a raffica sui locali e gli automobilisti

Nella serata di venerdì 20 ottobre, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte” di Torino, la Squadra Volante ha effettuato serrati controlli sulle arterie cittadine principali, identificando 58 persone, delle quali 22 pregiudicate.

Un cittadino di origine pakistana è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in quanto trovato in possesso di hashish e cocaina.

Il servizio, concentrato particolarmente sulla zona di Porta Torino, si aggiunge all’attività messa in campo per riportare a un livello più elevato la sicurezza tra gli abitanti del quartiere, teatro di avvenimenti che ne hanno fatto diminuire la percezione.

Nella settimana tra il 16 e il 20 ottobre gli equipaggi della Volante hanno sottoposto a controllo di polizia e identificato 286 persone e 81 veicoli sull’intero territorio comunale: di queste, ben 55 persone, delle quali 14 con precedenti giudiziari o di polizia, e 9 autoveicoli sono stati assoggettati a controllo nelle sole aree cittadine comprese tra corso Prestinari, corso Torino, via Monviso e zone limitrofe. Lunedì 16 ottobre, gli equipaggi della Questura hanno effettuato un controllo avventori in un esercizio commerciale di corso Prestinari, identificando altre 15 persone, delle quali 6 gravate da precedenti giudiziari o amministrativi.

Sono stati, inoltre, predisposti quattro controlli in altrettanti esercizi commerciali della città, due dei quali nel centro storico, uno nella zona della stazione ferroviaria, e l’ultimo in un’altra zona periferica, in quanto oggetto di frequenti segnalazioni da parte della cittadinanza e interventi delle forze di polizia, nonché luoghi di abituale ritrovo di persone pregiudicate.

La costante attività di controllo degli esercizi pubblici si rivela di particolare utilità dal momento che, sovente, condotte inurbane che talvolta sfociano nella commissione di reati, sono dovute ad un uso smodato di bevande alcoliche.