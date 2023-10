Mercoledì 25 ottobre al Civico, lo spettacolo "Diversamente comico"

Mercoledì 25 ottobre 2023 al Teatro Civico di Vercelli, andrà in scena lo spettacolo organizzato da Carlo Manzato a scopo benefico dedicato a Marco Mazzarda e a Kevin Laganà dal titolo "Diversamente Comico" con la partecipazione di dei comici di Zelig e Colorado PIS & LOVE, STEFANO CHIODAROLI, IL MAGO RUM, MAX PIERIBONI, ALDO NICOLINI, FABRIZIO BRIGNOLO, MR AX, ospite d'onore direttamente dalla Sicilia ROSALIA BILLECI.

Ad aprire lo spettacolo, ci sarà il Centro Danza Professionale FREEDOM M.A.D. che porterà in scena il musical “The Greatest Showman”, condotto non solo dalla direttrice artistica Deborah Clemente ma anche dall'attore protagonista del Teatro alla Scala di Milano, Matteo Sala.

Il performer, che ha avuto numerose esperienze come ballerino, attore e cantante negli spettacoli di Luciano Ligabue, Dirty Dancing, I Legnanesi, senza dimenticare gli spettacoli come primo e unico attore protagonista al Teatro alla Scala e ai programmi Tv sulla Rai, ha voluto partecipare dando il suo contributo prestandosi come interprete protagonista nel personaggio principale di P.T. Barnum.