Pro Vercelli: assenze pesanti domani contro la Pergolettese

«Ci attendono tre partite in una settimana, ma adesso pensiamo alla Pergolettese, squadra consolidata con uno zoccolo duro di sette, otto giocatori che badano al sodo. Non abbiamo concesso nulla alla corazzata Vicenza mentre con la Giana Erminio abbiamo sofferto: sta a noi farci valere contro una squadra che ha un buon allenatore e che fa un buon gioco» dice mister Dossena alla vigilia della gara di domani, in casa.

Come al solito non accampa scuse per gli infortuni, eppure, a pensarci bene, oltre al Maggio (l'attaccante più in forma e pericoloso) alla Pro Vercelli domani mancheranno i suoi migliori centrocampisti, cioè Santoro, Haoudi, Louati.

Con Iotti e Spavone (e Rutigliano pronto a subentrare), toccherà soprattutto ad Emmanuello dettare i ritmi della gara.

Davanti, probabile staffetta Nepi e Comi con Mustacchio e Petrella sulle ali. E spazio anche al baby attaccante Condello nella ripresa.

Nove su dieci, in porta ci sarà ancora Sassi che gode della fiducia del tecnico.