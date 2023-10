Velo Club, non solo gare: trasferte e gite di ottobre - foto

La coda di bel tempo concessa dal meteo tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre ha permesso, oltre al completamento dei programmi sportivi della squadra corse del Velo Club Vercelli, anche lo svolgimento di alcuni viaggi in bici non programmati per questo periodo dell’anno.

Marco Bosco e Vittorio Gordini, navigati cicloturisti del Velo, hanno dato un seguito alle loro esperienze “on the road” come il Giro della Sicilia nel 2022, con una nuova vacanza ciclistica, questa volta in Corsica, dal 23 settembre all’1 ottobre, compiendo sui pedali anche le tratte da Vercelli a Genova (per prendere il traghetto) e il tragitto di ritorno, sempre in sella alle loro biciclette gravel allestite in modalità bike packing, cioè adattate per essere completamente autonomi, con varie borse e tenda agganciate. Per Marco e Vittorio ben 570 km, una media di 70 km circa al giorno.

Vito Greco invece, ha pedalato per un lungo tratto della Ciclovia del Po, percorso cicloturistico creato seguendo il corso del fiume più lungo d’Italia, partendo da Verona fino al Delta del Po; il percorso inverso l’ha effettuato seguendo il fiume Adige, in un’unica giornata da 180 km; per lo scalatore biellese in totale 600 km in 5 giorni sulla bici.

L’ultimo appuntamento puramente agonistico viene registrato da Giuseppe Vella, che domenica 15 ottobre ha partecipato alla Granfondo Dorelan Reactive, a Desenzano del Garda; per lo scalatore di Romagnano un tempo complessivo di 2 ore e 54 minuti, giunto a metà classifica al 581° posto su 1019 partecipanti.