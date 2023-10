Myg Team: primi classificati al gt medio fondo

Myg Cycling Team ancora protagonista, sul podio del GT Mediofondo 2023. Sabato (14 ottobre – ndr) in una bella cornice di pubblico presso il Salone Polivalente di Livorno Ferraris si sono svolte le premiazioni del circuito ideato da Davide Morosino, Gran Trofeo Eventi Sportivi.

Anche in questa competizione, 6 tappe distribuite sul territorio Piemontese, il lavoro di squadra ha premiato e per il quarto anno consecutivo il club di patron Stefano Moro è stato leader nella classifica riservata alle società, 129 quelle partecipanti.

<<Siamo stati la spina dorsale del circuito colorando le tappe con le nostre maglie e siamo davvero orgogliosi di questa ulteriore riconferma sul nostro territorio dando dimostrazione di essere un gruppo coeso e compatto in tutte le manifestazioni che vengono inserite a calendario>> hanno commentato dal Myg Cycling Team.

Durante la serata sono state consegnate le maglie dei leader e premiati i protagonisti di categoria. Questi i risultati degli atleti del club vercellese: Roberto Matta 9° cat. M1, Marco Vaio 7° cat. M2, Dario Callegari 8° cat. M2, Stefano Perin 8° cat. M5, Gianluca Besozzi 10° cat. M5, Guido Bernardini 12° cat. M5, Gianfranco Bruzzese 3° cat. M6 Gianmarco Sarai 7° cat. M6, Salvatore Collodoro 9° cat. M6, Roberto Banfo 6° cat. M7, Sergio Fabbris 4° cat. M8, Giovanni Birocco 9° cat. M8, Pier Angelo Tabarroni 14° cat. M8.

Al Myg Cycling Team anche l’ambita maglia nera. “Il primo e l' ultimo se li ricordano tutti, il secondo e il penultimo se li ricordano solo loro, anche se forse vorrebbero dimenticarselo, dal terzo al terzultimo non se li ricorda nessuno. Per questo ho lottato per arrivare ultimo” - Oscar Gatto, ultimo al Giro d'Italia 2007. Protagonista il presidente della squadra Stefano Moro.

Durante la serata sono state poi svelate le novità per l'edizione 2024 del circuito, a partire dal numero delle tappe: 9, e un regolamento tutto da scoprire che renderà il circuito sicuramente più competitivo per gli amanti delle crono scalate.

<<L'annata è stata lunga e impegnativa e ora è giunto il momento di festeggiare ma con lo sguardo già rivolto al 2024 e il nostro calendario si sta già arricchendo di eventi e competizioni in cui noi MYG cercheremo come sempre di essere leader e protagonisti. Ancora una volta GRAZIE MYG per questa splendida stagione>> hanno concluso i membri del direttivo della società.