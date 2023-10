Perde il controllo del mezzo e il guard rail "infilza" il furgoncino

Finisce contro la testata del guard rail di piccolo viadotto e le lamiere, perforando il mezzo, arrivano a conficcarsi fino all'altezza dei sedili posteriori. Complesso intervento dei Vigili del Fuoco dei distaccamento di Varallo, nella mattina di giovedì, per mettere in sicurezza lo scenario di un incidente avvenuto nel Comune di Roasio, al chiloimetro 23 della provinciale 142.

All'arrivo della squadra, il conducente del furgoncino era già stato preso in cura dai sanitari della medicalizzata per gli accertamenti del caso, mentre i Vigili del Fuoco si sono occupati di liberare il veicolo dalla parte di guard rail ancorata al viadotto, utilizzando specifiche attrezzature per il taglio di lamiere ad alto spessore e di presidiare la zona sino all'arrivo del carro attrezzi.

La provinciale è stata chiusa sino al completamento delle operazioni di soccorso mentre ii Carabinieri di Gattinara, cui è damandato il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente, si sono occupati di regolare lo scorrimento del traffico intenso.