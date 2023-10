Via San Bernardo, arrivano le fioriere

Dopo il porfido e i dissuasori, arrivano le fioriere a completare la piccola ma suggestiva area pedonale creata intorno alla chiesa di San Bernardo Madonna degli Infermi.

La sistemazione dell'arredo urbano completa la riqualificazione di via San Bernardo e e del tratto di via Laviny verso via Dante, andando a valorizzare un antico a molto amato dai vercellesi luogo di culto.

L'intervento su via Laviny, partito lo scorso anno con il rifacimento delle pavimentazioni e il rilancio in chiave pedonale del tratto più vicino a corso Libertàl, arriva al suo completamento con la creazione di quest'ulteriore spazio pedonale che consente anche di offrire maggiore sicurezza all'ingresso e all'uscita dei fedeli dalla chiesa.