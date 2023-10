“Oktoberfest” con il Lions per aiutare le famiglie bisognose

Una serata bavarese per aiutare le famiglie bisognose di Vercelli. A organizzarla il Lions Club di Vercelli, presieduto da Michela Trada che organizza uno speciale “Oktoberfest”, una serata a base di “food and drink” in pieno stile bavarese durante la quale si avrà anche la possibilità di partecipare a un’asta benefica grazie agli oggetti donati dai commercianti vercellesi e dai soci Lions.

I proventi andranno in beneficenza per aiutare numerose famiglie vercellesi.

«I proventi della cena e dell’asta contribuiranno alla raccolta fondi destinata alle borse spesa che, a Natale, consegneremo alle famiglie bisognose della città – spiega la presidente Trada –; è un service che, come Lions, abbiamo sempre amato molto, di cui il territorio ha bisogno e che, negli anni, ha permesso di aiutare centinaia di persone in difficoltà economiche. A volte dimentichiamo che i problemi sono più prossimi a noi di quanto pensiamo, il nostro vicino di casa o la famiglia di un compagno dei nostri figli; e altrettanto spesso dimentichiamo che i problemi sono più quotidiani di quanto crediamo: andiamo a pensare alle grandi difficoltà sociali e non ricordiamo che ci sono persone che devono scegliere se mangiare a pranzo o a cena. E sono molte più di quelle che immaginiamo».

Le borse spesa preparate dal Lions Club Vercelli conterranno generi alimentari di prima necessità, che verranno quindi acquistati anche grazie ai fondi reperiti durante la serata “Oktoberfest”.

L’appuntamento è per sabato 28 ottobre, a partire dalle 19,30. La cena avrà un costo di 25 euro a persona e sarà preparata dal Comitato Vecchia Porta Casale. La serata si svolgerà nella sede del Comitato, in corso Papa Giovanni II 31. Per info e iscrizioni si può mandare una mail all’indirizzo martina.mattiuzzo@hotmail.com.