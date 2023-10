Disturbi alimentari, due incontri a Villa Cingoli

Il Centro Famiglie Villa Cingoli, in collaborazione con il Nuovo Centro Clinico di Torino, organizza due serate di prevenzione sui disturbi del comportamento alimentare. Il 6 novembre dalle 19.30 alle 22.30 l’incontro è rivolto ai genitori, mentre il 20 novembre dalle 19.30 alle 22.30 l’incontro è rivolto a operatori e insegnanti.

«I disturbi del comportamento alimentare stanno crescendo, soprattutto nella popolazione giovanile - si legge in un comunicato di presentazione dell'iniziativa -. Con il passaggio all’adolescenza aumenta la pressione sociale, il confronto con i coetanei e la percezione della propria immagine. Le caratteristiche tipiche dell’adolescente lo rendono particolarmente sensibile e, di fronte a specifiche condizioni, facilitano lo sviluppo di problematiche legate al cibo. In questo contesto il disturbo alimentare diventa un modo per “urlare” un disagio che può derivare da eventi traumatici passati, rapporti familiari conflittuali, o dalla difficoltà di relazionarsi con i coetanei. Spesso si riscontra un senso di inefficacia e la paura di diventare fisicamente ed emotivamente adulti. Talvolta gli eventi esterni da cui può avere inizio il disturbo o le problematiche legate al rapporto con il cibo, sono situazioni in cui l’adolescente deve confrontarsi con cambiamenti familiari, conflitti con il gruppo di pari, separazioni, perdite, esami».

Il Centro Famiglie di Vercelli vuole agevolare il coinvolgimento della famiglia nel percorso diagnostico e terapeutico, informando i genitori con l’obiettivo di creare un ambiente che possa influenzare positivamente il comportamento alimentare dei proprio figli.

Allo stesso tempo, al fine di realizzare un percorso di prevenzione completo riteniamo opportuno rivolgerci anche ad insegnanti, educatori, infermieri, nutrizionisti, psicologi, medici ed operatori a vario titolo interessati alla tematica per sviluppare abilità relazionali e di comunicazione efficaci al fine di favorire un clima positivo e supportivo e promuovere il dialogo e la cooperazione tra tutti gli adulti di riferimento.

Conducono le serate Sonia Di Pietro. psicoterapeuta e Martina Odina, dietista, del Nuovo Centro Clinico di Torino. Gli incontri sono gratuiti, ma è gradita la prenotazione sul sito del Centro Famiglie: www.villacingoli.it.