Premiate a Roma Marianna Antonini e Aurora Cilloni della Ginnastica Artistica Gym&Cheer

Si è svolta sabato 14 ottobre nella fantastica cornice dello Stadio Olimpico all’interno del Foro Italico di Roma la spettacolare Cerimonia di Premiazione delle “Medaglie d’oro Libertas 2023”. Durante la bella e suggestiva manifestazione, sono salite sul palco e sono state premiate, per i risultati conseguiti nella Stagione Sportiva 2023 nella Ginnastica Artistica, due Atlete della Gym&Cheer: Marianna Antonini e Aurora Cilloni, accompagnate dal Dirigente della Società di Prato Sesia: Donato Zanolo.

Alla stupenda manifestazione, oltre che al Presidente Nazionale della Libertas Andrea Pantano e ad altre Autorità intervenute, erano presenti sul palco durante le premiazioni, diversi Campioni Olimpici e Mondiali del calibro di Salvatore Sanzo, Andrea Cassarà (scherma), Luigi Mastrangelo (pallavolo) e molti altri Campioni in rappresentanza di tante discipline sportive. E’ stato un pomeriggio intenso e pieno di sorprese, impreziosito dagli interventi del Vice Presidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, dal Presidente del CONI Giovanni Malagò e dal Presidente del CIP Luca Pancalli. Non sono nemmeno mancati momenti dedicati allo spettacolo e alla musica con la partecipazione di diversi artisti e ballerini del Circo Bianco. Gran finale con il concerto di Rocco Hunt.



“Marianna e Aurora erano abbastanza emozionate e tese come prima di entrare in pedana per una gara” ci ha raccontato Donato Zanolo che le ha accompagnate a questa meritatissima Premiazione per i risultati conseguiti con i colori nero-lime della Gym&Cheer in questo 2023 e che si è tenuta all’interno dello stadio Olimpico. Non ci resta che complimentarci con le Atlete della Gym&Cheer ed augurare alla varallese Marianna Antonini e alla borgomanerese Aurora Cilloni, che questo meritato riconoscimento possa essere di buon auspicio per il proseguo della loro carriera agonistica, mentre per tutta la Gym&Cheer della Presidente Stefania Salvagni e per i Coach della società Valsesiana, è sicuramente un ulteriore attestato di stima e riconoscenza per l’ottimo lavoro svolto.