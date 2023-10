LG Trino: fine dell'imbattibilità. L'Alicese/Orizzonti torna a sorridere

ECCELLENZA

ALICESE/ORIZZONTI – STRESA 3-1

Brillante affermazione dell’Alicese/Orizzonti che rimonta lo svantaggio iniziale grazie alle reti di Gonzalo Castineira. Dopo un primo tempo opaco i biancogranata battono l’ex Rainero, oltre che con l’attaccante argentino, anche con Edalili. Con questo successo la squadra di Mellano si accomoda a metà classifica. Prossimo turno: Aygreville – Alicese/Orizzonti.

Alicese/Orizzonti: Mastrorillo, Eusebione (dal 59’ Yon) Ramundo, Capodaglio Pelle Manè (dal 59’ Piccirilli) Mancuso (dal 59’ Diadoro) Moussaif Lofrano (dal 46’ Edalili) Clerici castineira (dall’88’ Garcia). A disp: Malune, Grosso, Soncin, Cavalla. All. Mellano.

Marcatori: al 35’ Secci (S), al 72’ e all’81’ Castineira (A), all’83’ Edalili (A)

PROMOZIONE

JUVE DOMO – LG TRINO 2-1

L’imbattibilità del Trino termina a Domodossola. Uno stop che allontana momentaneamente gli azzurri dalla vetta della classifica, ora comandata dal Baveno. Vergnasco riesce a riequilibrare lo svantaggio iniziale, ma a metà del 2^ tempo è la Juve Domo a trovare il varco vincente. La prova del nove è in programma domenica prossima quando al Picco arriva il Briga (secondo in classifica). Una vittoria è indispensabile per riavvicinare la capolista.

LG Trino: Civiero, Bytyci (dall’80’ Buscaglia) Boccalatte, Marteddu Baggio Meo Defilippi, Passannante (dall’80’ Agostini) Birolo Vergnasco (dall’81’ Petrocelli) Brugnera Micillo. A disp: Contato, Pancallo, Pasini. All. Yon.

Marcatori: al 5’ e al 70’ Carassiti (J), al 15’ Vergnasco (L)

1^ CATEGORIA

LIVORNO/BIANZE’ – VALLE ELVO 1-2

Dopo la sconfitta esterna al Bassanino, giunge a sorpresa un altro rovescio. Questa volta al Bigando con la vice capolista Valle Elvo. Risultato immeritato, soprattutto per il legno colpito da Tornari proprio nel finale. Il pareggio opera di Panipucci era durato appena 6 minuti. Prossimo turno in trasferta con il Baio La Serra.

Livorno/Bianzè: Appendino, Tornari Corinaldesi, Geminardi Rega Comotto, Provera Fai (dal 64’ Tagirta) Panipucci Urena (dal 79’ Parrinello) Strenuo (dal 76’ Bortone). A disp: Mhreti, Balocco, Sibino, Farjaoui, Cardinale, Fai. All. Bernabino.

Marcatori: al 22 Giunta (V), al 39’ rigore Panipucci (L), al 45’ Caratozzolo (V)

ALTRI RISULTATI

SANTHIA’ – CGC AOSTA 0-2

VIRTUS VERCELLI – CIGLIANO 4-2