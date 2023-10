Al Campo Coni c'è il "DecaFestival" con gli "Ironmen" dell'atletica

Grande manifestazione al campo Coni "Atleti Azzurri d’Italia" di via Gaetano Donizetti questo fine settimana.

Nella due giorni del 21-22 ottobre, sarà in programma il DecaFestival, manifestazione di prove multiple valevole per il campionato provinciale di Atletica. Decine di atleti si contenderanno il podio nelle discipline del Decathlon per quanto riguarda gli uomini e l’Eptathlon per quanto riguarda le Donne.

La soddisfazione della dirigenza dell’Atletica Vercelli 78 organizzatrice dell’evento che dopo una serie di manifestazioni di altissimo livello al Campo Atleti Azzurri d’Italia vuole chiudere al meglio la stagione degli eventi su pista, fiduciosi di poter replicare questa primavera con altri importanti eventi sulla pista vercellese.

Occhi puntati sul portacolori di casa Emanuele Bellanova che reduce da ottime gare punta alla vetta della classifica. L’invito è a tutti i cittadini appassionati di sport a popolare il campo di atletica leggera e a godersi 2 giorni di grande sport.