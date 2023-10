Biud10 con TataMia: alla cena in ricordo di Andrea Bodo consegnati 15mila euro

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 14 ottobre nella bellissima location della Tenuta Ara Nuova di Vercelli, si è tenuta la cena in ricordo di Andrea Bodo. E’ stato come sempre un bellissimo appuntamento che ci ha permesso di ritrovarci per una piacevole serata in ricordo di Andrea. Alla cena di quest’anno erano presenti 140 persone tra cui 20 bambini. La quota individuale di partecipazione comprendeva 20 euro di donazione a Biud10 Onlus (solo per gli adulti) che ci ha permesso di portare nelle casse di Biud10 circa 2.700 euro.

Il ricavato della cena verrà utilizzato per i nuovi progetti Biud10 come sempre rivolti all’infanzia in difficoltà.

Durante la serata è stato consegnato un assegno di 15.000 euro al micronido “Andrea Bodo” per TataMia. Ricordiamo che Biud10 si è impegnata a vita a sostenere parte delle spese di gestione ordinaria del Micronido dedicato ad Andrea.

Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa serata: Alvise Racioppi del ristorante Borgo Antico che ha organizzato un catering davvero di alto livello a un prezzo speciale per la nostra Onlus. Mattia Fornasino e tutto lo staff di Alvise che ha accolto gli ospiti con grande professionalità e gestito la serata al meglio contribuendo al successo. Pasticceria Lesca per l’ottima torta. E infine un grazie in particolare a tutti i presenti che con il loro supporto, non solo economico ma soprattutto di sentita e sincera partecipazione ci danno tanta carica ed energia e ci permettono di continuare a ricordare il nostro amico Andrea in un clima speciale.