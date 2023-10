Pallacanestro Femminile Vercelli: esordio amaro nel campionato di B

CAMPIONATO SERIE B - girone di qualificazione

Domenica 15 ottobre 2023 – Vercelli al Palapiacco ore 18,00

Pallacanestro Femminile Vercelli – Area Pro 2020 – 43-53

(Parziali 11-14; 19-26; 34-36; 43-53)

Tabellino PFV: Bassani; Acciarino 15; Bracco 4; Bouchefra 5; Sarrocco 1; Deangelis 3;

Gentilini; Bertelegni; Buffa 6; Coralluzzo 9; Chillini n.e.; Francese A. n.e.; Allenatore: Gabriele Bendazzi; ass. all.re Andrea Congionti.

Non è iniziato bene il campionato di serie B per la PFV, sconfitta in casa per 43-53 da Area Pro 2020 al termine di una partita dai due volti.

Le vercellesi, infatti, sono partite male, andando sotto 0-10 dopo soli 4’, apparendo attanagliate dall’emozione della nuova sfida ad un livello superiore rispetto al solito.

Poi, piano piano, sospinta dall’esperienza di una ritrovata Coralluzzo e dalla “nuova” Buffa, la PFV riusciva a ricucire il divario ed a ritornare in partita già a fine primo periodo, chiuso sull’11-14.

Nel secondo quarto Area Pro allungava ancora, sfruttando le bassissime percentuali di tiro delle padrone di casa, e chiudeva sul 19-24 la prima metà di gara, nonostante il buon apporto di Acciarino che metteva a segno tutti e otto i punti del quarto per la sua squadra.

Nella ripresa si assisteva, finalmente, ad una reazione efficace della PFV che – distribuendo i punti fra un po’ tutte le giocatrici in campo – raggiungeva la parità sul 28-28 e poi metteva la testa avanti (33-30), subito però rintuzzata dalle torinesi con un parziale di 0-5. Terzo periodo: 34-36.

Nell’ultimo quarto, poi, si assisteva al crollo delle ragazze di Bendazzi che smettevano praticamente di segnare, tanto che il canestro avversario sembrava coperto da qualche cosa di misterioso che impediva alla palla di entrare. Area Pro invece segnava e si portava sino a +13, per poi amministrare la gara nei minuti finali, in cui dovevano uscire dal campo Gentilini, colpita duramente ad una spalla e Bracco per raggiunto limite di falli.

La differenza a favore delle ospiti è stata, dunque, nei primi minuti e negli ultimi della partita ma, mentre la prima volta le ragazze vercellesi hanno saputo recuperare bene, la seconda hanno mostrato la corda, cedendo di schianto e non riuscendo più a reagire.

Decisiva anche la differenza di struttura fisica, che ha visto prevalere nettamente Area Pro, tanto da concedere solo 3 rimbalzi offensivi alla PFV, che a sua volta ne ha catturati 24 in difesa, concedendone però molti alle più alte avversarie.

Questa situazione ha portato alla ricerca di un maggior tiro dal perimetro da parte delle padrone di casa, ma la percentuale di realizzazione è stata piuttosto bassa (27% da due; 20% da tre ed un buon 59% ai liberi) cosicché non c’è stato nulla da fare. Quando si fatica a segnare, quasi sempre si perde.

“Questa sera alcune cose non hanno girato come avremmo voluto, come singole e come gruppo. Dobbiamo lavorarci e prendere le misure con questo campionato, perché possiamo essere meglio di quel che abbiamo dimostrato questa sera, ma dobbiamo guadagnarcelo perché nessuno ce lo regala. Lo possiamo costruire solo con serietà, sudore e cuore, già a partire dai prossimi allenamenti”.

Così ha commentato il match a fine gara coach Bendazzi, deluso dall’esito ma consapevole che la sua squadra potrà migliorarsi e comunque giocarsi le sue chanches in campionato, sol che aggiusti la mira e recuperi la necessaria concentrazione per tutto l’arco della gara.

Prossima gara domenica 29 ottobre alle ore 18,00 a Torino, contro BKB: altro impegno ostico, stante la caratura della squadra che si andrà ad affrontare.