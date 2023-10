Sicurezza in corso Prestinari, mozione di SiAmo e della minoranza

SiAmo Vercelli, Partito Democratico, Gruppo Misto e Voltiamo Pagina hanno presentato una mozione, che verrà discussa nel prossimo Consiglio Comunale, relativa alla sicurezza dell’area di corso Prestinari e delle zone limitrofe.

«Negli ultimi mesi, infatti, sono stati registrati nell’area numerosi e crescenti episodi di microcriminalità, molti dei quali documentati dagli organi di informazione locale e fatti di disturbo della quiete pubblica - scrivono gli estensori della mozione - Gruppi di cittadini, inoltre, hanno segnalato diverse situazioni di disagio ed hanno espresso timori nel girare soprattutto nelle ore serali e notturne».

Nella mozione si chiede a sindaco e giunta: di intervenire con le autorità competenti (Prefetto e Questore) al fine di ottenere un rafforzamento della vigilanza delle forze dell’ordine, soprattutto nelle ore notturne e di incrementare la vigilanza da parte della Polizia locale e anche attraverso l’installazione di nuove telecamere; di estendere l’illuminazione nelle aree sprovviste o carenti. In tal senso esemplificativo si invita a prevedere in tempi rapidi l’illuminazione di Via Pirandello, ad oggi ancora completamente buia, nonostante i solleciti più volte ricevuti anche in sede di Consiglio Comunale; di intervenire in caso di assembramenti con persone dedite al consumo di alcol fin dalla prima mattina, soprattutto nei fine settimana, nelle zone di via Pisa, via Pistoia e nella via che collega corso Prestinari al palazzo dell’INAIL, verificando in tali aree le condizioni igienico-sanitarie di eventuali realtà di sovraffollamento di unità abitative; di favorire lo sgombero di edifici non abitati, in primis l’ex sede Arciere in via Pirandello, divenuto rifugio notturno di malintenzionati, favoriti anche dalla totale oscurità, da cui qualche settimana fa sono state lanciate bottiglie di birra contro le case adiacenti.

«Insieme agli altri gruppi di minoranza - dice SiAmo Vercelli - riteniamo opportuno affrontare tali problematiche nella massima assemblea cittadina e ci auguriamo che la mozione venga votata anche dalla maggioranza, considerando che i gruppi che la compongono si dicono da sempre sensibili alla tematica della sicurezza».