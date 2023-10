Aggredisce soccorritori e poliziotti: arrestato un 21enne marocchino

Era sdraiato su una panchina di via XX Settembre, in apparente stato di difficoltà. Ma quando gli agenti si sono fermati per accertarsi delle sue condizioni di salute la situazione è rapidamente degenerata. Sul posto era già presente personale sanitario, allertato poco prima da un passante: riferivano che il ragazzo, con un atteggiamento irrequieto e aggressivo, non si lasciava avvicinare né visitare e, pertanto, veniva richiesto l’invio sul posto di un’autoambulanza con medico a bordo. Alla vista dei poliziotti, il giovane ha iniziato ad agitarsi, inveendo nei loro confronti e mantenendo un comportamento irrispettoso e non collaborativo.

Ai numerosi inviti rivolti dagli operanti ad assumere una condotta calma e rispettosa, lo stesso rispondeva con epiteti ingiuriosi e frasi minatorie, proferite in loro direzione e accompagnate da gesti scomposti e inconsulti.

Nel medesimo concitato frangente, l’uomo estraeva una lattina dai pantaloni e la scagliava con forza verso gli operatori, che riuscivano a evitarla, cercando di colpirli.

Al fine di tutelare l’incolumità propria, dei soccorritori sanitari e del soggetto stesso, gli operatori hanno ammanettato e portato in Questura l'uomo per procedere alla sua compiuta identificazione e agli accertamenti di rito. Durante le fasi di messa in sicurezza e conseguente ammanettamento, l’uomo cercava insistentemente di liberarsi divincolandosi violentemente, e colpiva un agente all’arto superiore destro, provocandogli una lesione personale giudicata guaribile in 10 giorni.

Durante la successiva traduzione a bordo dell’autovettura di servizio, il soggetto continuava a dimenarsi, sferrando ripetutamente violenti calci e pugni in direzione degli operatori, colpendo la cellula di sicurezza dell’abitacolo e i cristalli dello stesso, danneggiandone uno. Anche per l’intera durata della permanenza presso gli Uffici della Questura, persisteva nella sua condotta antisociale e violenta, danneggiando altresì la panchina in ferro sulla quale era posto, sputando e tentando di aggredire fisicamente gli operatori. Al termine degli accertamenti, l’uomo, un ventunenne di origine marocchina, è stato in stato di arresto per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, e associato alla Casa Circondariale di Vercelli in attesa dell’udienza di convalida e della celebrazione del processo con rito direttissimo.

A seguito del processo tenutosi con giudizio direttissimo, allo stesso veniva applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.