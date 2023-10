Santhià, incontro con gli operatori del Centro per l'Impiego: intanto si avvicina il recruiting day di McDonald's

Il Centro per l'Impiego fa tappa a Santhià: giovedì 19 ottobre dalle 9 alle 12 gli tre operatori verranno ospitati nelle sale della Biblioteca Civica di via Dante Alighieri: presenteranno le offerte di lavoro del momento, e aiuteranno gli utenti a candidarsi e avere informazioni sui servizi del Centro.

Sarà l’occasione per candidarsi direttamente e correttamente, con l’aiuto degli operatori, alle offerte di lavoro presenti sul territorio. Nel caso in cui qualcuno ne abbia la necessità, gli operatori potranno anche aiutare nel redigere un curriculum. «Siamo convinti che questa sia una buona occasione per i nostri concittadini che hanno un po’ più di difficoltà a spostarsi e arrivare aVercelli per usufruire dei servizi del Centro per l’Impiego - dice l’assessore con delega alle Politiche del Lavoro Alessandra Ferragatta -. D’altra parte questo è un periodo di fermento per chi cerca lavoro a Santhià, in quanto si stanno tenendo in questi giorni, e continueranno fino a ridosso dell’apertura, le selezioni per il nuovo punto vendita McDonald’s, che aprirà prima di Natale in corso Aosta. Si prevede l’inserimento di circa 50 addetti in totale, con contratti part time da 20/30 ore settimanali, mentre i capi turno saranno inseriti full time. Il punto vendita sarà aperto 7 giorni su 7 ed il McDrive anche nelle ore notturne».

Tra qualche tempo verrà organizzato anche un Job Tour: una giornata di reclutamento dedicata, in una struttura messa a disposizione dal Comune di Santhià.

«Il curriculum dev'essere inviato alla mail colloqui.hamburger@gmail.com e arriverà direttamente a chi si occupa di selezione per il punto vendita di Santhià - specifica Ferragatta - Per chi non avesse la possibilità di inviarlo via mail e possedesse solo il curriculum cartaceo, lo potrà lasciare all’Ufficio Segreteria in Comune e verrà inviato tempestivamente».

Santhià, inoltre, ha partecipato al Bando di Regione Piemonte relativo ai Cantieri di Lavoro, seguito dall’assessore alle Politiche Sociali Claudia Ulliana, rivolto a utenti svantaggiati e/o disoccupati, con l’intento di impiegare nel 2024, sei persone in mansioni operative soprattutto riguardanti manutenzione e gestione aree verdi in supporto alla squadra operai esterna. Il bando prevede che il Comune possa ricevere un contributo regionale che coprirà la cifra messa in campo per il 60% dell’ammontare complessivo di spesa.

La persona disoccupata che verrà inserita sarà operativa per sei ore al giorno, per sei giorni alla settimana. «Questo sarà un aiuto alla persona, oltreché per avere un sussidio, per acquisire nuove competenze, ricevere una formazione specifica, per poter apprendere le fondamenta di un mestiere e, soprattutto, domani potersi reinserire autonomamente nel mondo del lavoro», dice l’assessore Claudia Ulliana.