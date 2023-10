Controlli in corso Prestinari: sequestrata droga e ritirata una patente

Continuano i controlli nella zona di corso Prestinari, intensificati dalle forze dell'ordine dopo la recente rapina di via Pontinia. Nei giorni scorsi i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vercelli, in collaborazione con gli agenti della Questura di Vercelli, hanno eseguito una serie di controlli mirati a contrastare il consumo di sostanze stupefacenti.

Le Fiamme Gialle si sono avvalse del prezioso ausilio di due unità cinofile in forza al Gruppo Pronto Impiego di Torino, confluite in città per rafforzare il dispositivo operativo ed è stato proprio l’infallibile fiuto dei cani antidroga a consentire il sequestro di alcune dosi di hashish per uso personale che due giovani occultavano a bordo di un’autovettura. Al termine del controllo, i due sono stati segnalati al Prefetto di Vercelli. Per il conducente è scattata anche la sanzione del ritiro della patente di guida in quanto alla guida di un veicolo sotto il presumibile effetto di sostanze stupefacenti.

Gli accertamenti dei finanzieri e degli agenti della Polizia di Stato sono stati estesi anche ad altre numerosi automezzi in transito sia ai fini del rispetto delle norme sul codice della strada che sui documenti di trasporto delle merci ai fini fiscali.

L’operazione di servizio dei militari della Guardia di Finanza, condotta in stretta sinergia con la Polizia di Stato, con l’Arma dei Carabinieri e con la Polizia Locale, s’inserisce in un più ampio quadro di intensificazione delle attività coordinate dall’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza sul territorio cittadino, sfruttando le peculiari competenze istituzionali di ciascun corpo di polizia e garantire, in tal modo, un presidio di legalità a 360°.