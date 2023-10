Addio a Mariapina Sarasso, insegnante e candidata sindaco a Santhià

Santhià è in lutto per la morte di Mariapina Sarasso, per tanti anni apprezzata insegnante alle scuole medie, attiva nel mondo sociale e candidata sindaco del centro sinistra nella cittadina vercellese dove poi aveva guidato per un mandato l'opposizione.

Aveva 75 anni ed era una donna colta e attenta al mondo sociale. Dopo il diploma al Rosa Stampa a Vercelli, si era laureata in Psicopedagogia e per lungo tempo era stata un'apprezzata insegnante delle scuole medie, lasciando un affettuoso ricordo tra gli ex alunni santhiatesi.

Proprio lo scorso anno aveva festeggiato il 50° anniversario di matrimonio con l’avvocato Edmondo Dibitonto, legale molto noto a Vercelli: come il marito anche, Maripina Sarasso era attivamente impegnata nel sociale e si era impegnata anche nella vita amministrativa della cittadina, candidandosi a sindaco per il centro sinistra: in Consiglio aveva lavorato come consigliere di minoranza, con il rigore e la serietà che le erano proprie. Malata da tempo, è spirata all'hospice: oltre al marito, lascia i figli Daria e Luca con le rispettive famiglie, i nipoti e i tanti amici che ne apprezzavano le qualità umane.

I funerali saranno celebrati sabato alle 10,30 nel Duomo di Santhià dove venerdì, alle 17, sarà recitato il rosario.