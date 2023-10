Spaccata da Benini Moto: caricano la refurtiva in treno ma poi litigano in stazione e vengono denunciati

Spaccata e furto da Benini Moto: due denunce per ricettazione

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Novara hanno denunciato, per ricettazione in concorso, due cittadini marocchini irregolari sul territorio nazionale. I due uomini sono stati sorpresi a discutere animatamente lungo le banchine dei binari della stazione di Novara, dove hanno dato vita a una vera e propria zuffa; raggiunti dagli agenti di Polizia sono stati separati e ricondotti alla calma.

Gli stranieri presentavano segni di evidente stato di alterazione psicofisica e mostravano visibili segni di colluttazione, pertanto gli operatori contattavano personale medico per le cure del caso. Giunti sul posto gli operatori sanitari, data la gravità delle ferite riportate, hanno deciso di trasportare al nosocomio di Novara uno dei due malcapitati che, immediatamente, ha fatto presente ai poliziotti di aver lasciato sul binario il proprio zaino, la bicicletta e il monopattino.

Accompagnato il secondo straniero agli uffici di stazione, gli agenti si sono accorti che dallo zaino, che risultava parzialmente aperto, spuntava un cassetto di un registratore di cassa con delle ricevute intestate a Benini Moto, attività commerciale di Vercelli che era stata derubata poche ore prima. Gli agenti hanno fatto ulteriori accertamenti, visionando le telecamere di vigilanza della stazione, e hanno appurato che i due soggetti sono giunti a Novara con un treno proveniente da Torino, dal quale sono scesi con tre biciclette, di cui due elettriche, un monopattino ed uno zaino.

Dalle stesse riprese si nota come i due abbiano poi iniziato a litigare e che successivamente uno di essi si sia allontanato con una bici, verso un fabbricato posto lungo la ferrovia e sia poi successivamente tornato privo del mezzo. I poliziotti hanno controllato il fabbricato e vi hanno trovato la bicicletta semi nascosta, riuscendo a risalire al proprietario dell’esercizio commerciale cui le ricevute facevano riferimento e venendo a conoscenza dallo stesso che era stato vittima, nella notte, del furto di due biciclette elettriche e del registratore di cassa.

I due stranieri, dopo le cure all’ospedale cittadino, sono stati denunciati per ricettazione in concorso e inottemperanza delle norme sugli stranieri e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.Il procedimento penale versa attualmente nella fase delle indagini preliminari e pertanto vige la presunzione di non colpevolezza degli indagati, sino alla sentenza definitiva.