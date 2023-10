Via il catrame da viale Garibaldi, parte il cantiere che trasformerà la «passeggiata» dei vercellesi - FOTO E VIDEO

La rimozione di una piccola porzione di asfalto, a pochi passi da piazza Roma, segna il simbolico avvio dei lavori di riqualificazione di viale Garibaldi. Davanti a un gruppo di cittadini, assessori e consiglieri comunali, sono il sindaco Andrea Corsaro e l'architetto Andreas Kipar a mettere mano al martello pneumatico che il paesaggista tedesco, da anni trapiantato a Milano, aveva già indicato come simbolo dell'opera di "liberazione" del viale dal nastro grigio di asfalto - e dalle criticità a esso collegate.

«Siamo finalmente in strada - dice Kipar - questo momento vuol essere un simbolico atto di rottura della crosta che soffoca radici, verde e colori che devono diventare parte della città. Vercelli sarà la città del respiro, della natura che c'è e di quella che verrà domani. Una città che si attrezza per essere un polo di attrazione tra Torino e Milano, che offre qualità della vita, dei servizi dell'ambiente, dell'abitare».

Dopo il perfezionamento degli ultimi aspetti burocratici, le opere entreranno nel vivo nella settimana tra il 23 e il 28 ottobre: Kipar ha annunciato che a dare il benvenuto a chi esce dalla stazione saranno 21 melograni, «essenze resistenti, colorate e simbolo di fertilità», dice.

A inquadrare i lavori del viale nell'insieme complessivo del Piano nazionale della qualità dell'abitare, è invece l'intervento del sindaco Corsaro.

Gli interventi, che procederanno per lotti, andranno a realizzare oltre 8.500 metri quadrati di spazi verdi in più rispetto a oggi, con un fondo di materiale drenante per nutrire la terra e le piante: i 350 olmi siberiani attuali, che resteranno sul viale sino al termine del proprio ciclo vitale, i 116 nuovi arbusti previsti nel progetto, di 7 specie diverse ma anche le piante che, via via, verranno inserite in quello che Kipar chiama «Il chilometro della biodiversità», creato con essenze autoctone, sulla scorta delle indicazioni della Regione Piemonte.

«Il viale sarà ancora più bello - assicura l'architetto - ci saranno nuovi percorsi pedonali nella natura, panchine, una fontana e spazi di socializzazione. Sarà davvero il salotto della città».

Con l'avvio dei lavori «che verranno realizzati prestando la massima attenzione alle necessità dei cittadini e delle attività commerciali», assicura Corsaro, Vercelli posiziona un altro tassello del quadro delle opere Pnrr: la previsione è di vedere tutti i cantieri legati al Piano della qualità dell'abitare aperti entro fine anno: «Gli stabili di piazza Alciati sono stati sgombrati e sono in corso le opere preliminari all'avvio dei cantieri. Nei palazzi di via Galileo Ferraris e via Dante si sta già lavorando e a stretto giro partirà anche il cantiere di piazza del Municipio».