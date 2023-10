Batosta (0 a 7) contro il Monza: ma l'Hockey Vercelli paga la preparazione lontana dal Pala Pregnolato

BIASSONO: l'Hockey Vercelli paga dazio all'esordio contro il Monza. A Biassono i vercellesi escono nettamente sconfitti (7-0) dalla sfida contro i brianzoli. Uno score che, forse, non rispecchia la differenza di valori. L'Engas ha pagato un match sottotono, soprattutto nella prima parte dell'incontro. Pur non cercando alibi, nell'analisi del match non si può sottacere la differente preparazione svolta dalla due squadre: a Monza, con alcuni test anche in Spagna gli avversari; lontani da Vercelli, Tataranni e compagni . E questa differenza si è vista in pista: da una parte un Monza che ha giocato a memoria, mentre l'Engas è parso in rodaggio, visti i nuovi inserimenti nello scacchiere piemontese.

Nulla toglie al successo del Monza che ha saputo capitalizzare al meglio la propria condizione, approfittando di un'intesa non ancora perfetta del team vercellese.

Crudeli parte con Verona, Rubio, Neves, Orellano e Maniero; i padroni di casa, in maglia azzurro-mare, rispondono con Fongaro, Bielsa, Tamborindeguj, Zucchetti, Gavioli. L'Hv in casacca bianca utilizzata la scorsa stagione in Europa, tiene il possesso della pallina anche se Fongaro rischia poco. E quando il Monza riparte, alcuni scricchiolii nella difesa vercellese iniziano a intravedersi. In 44'' il Monza tramortisce l'Engas con le reti degli ex Zucchetti e Petrocchi, non senza alcune letture imperfette della retroguardia Engas. Entra Tataranni, Rubio prova a sollecitare Fongaro ma sono ancora i brianzoli a sfiorare il gol: i pali salvano due volte Verona su Bielsa e Gavioli, ma il portiere piemontese non può nulla sulle conclusioni di Galimberti e ancora Petrocchi che chiudono la prima frazione sul 4-0.

Ripresa. L'Hockey Vercelli più propositivo, Orellano e Tataranni ci provano ma la sensazione è che il Monza abbia una marcia in più, come nella prima frazione. Se poi, come in occasione del 5-0 è Bielsa, con una prodezza personale a superare Verona, per l'Hv l'incontro si fa ancora più in salita. Nonostante il passivo l'Engas - e questo forse è l'aspetto su cui ripartire in casa nero-gialloverde - prova a rendere meno pesante la sconfitta. Neves va vicino al gol con un'azione personale. Time out: Crudeli prova a scuotere i suoi; Tataranni chiama subito Fongaro alla parata, ma l'attacco vercellese punge poco. Il Monza non molla la presa e a meno di 10' dalla sirena arriva la sesta rete dei lombardi griffata da Galimberti (doppietta per lui). Si viaggia sul finale a ritmi non elevati anche se non mancano le occasioni pericolose. Ma mentre l'Hv non trova il gol, Zucchetti è più preciso e realizza il 7-0. Il tempo per Orellano di colpire la traversa e il cronometro vola velocemente verso la fine.

MONZA: Fongaro, Bielsa, Tamborindeguj, Zucchetti, Gavioli; Petrocchi, Galimberti, Uva, Gariboldi; ne Borgonovo. All. Colamaria.

VERCELLI: Verona, Rubio, Neves, Maniero, Orellano; Tataranni, Mattugini; ne Bergamin, Stefani, Pettenuzzo.

ARBITRI: Fronte di Novara e D'Alessandro di Viareggio

RETI: pt -18,47 Zucchetti, -18,03' Petrocchi, -12,30 Galimberti, -3,36 Petrocchi; st -19,14 Bielsa, -9,22' Galimberti, -3,38 Zucchetti

FALLI DI SQUADRA: 8 Monza, 5 Vercelli