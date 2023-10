On. Gancia (Lega): 'Ascoltiamo il Presidente Mattarella e facciamo ripartire le Province'

Le parole del Presidente Sergio Mattarella richiamano l'attenzione sul ruolo delle Province come ente intermedio tra Regione e Comuni, riconoscendo il loro potenziale strategico nell'attuazione delle azioni di ripresa, crescita e benessere dei territori.



Sono stata per cinque anni, orgogliosamente, Presidente della Provincia di Cuneo, conosco in prima persona la situazione. L’ultima presidente eletta, prima della Riforma Delrio che ha portato ritardi e confusione, senza ridurre i costi della burocrazia, a danno di cittadini, imprese e territori.



Il Presidente Mattarella mette in evidenza che le norme attualmente in vigore in relazione alle Province sono legate a una transizione interrotta. Questo ha creato vuoti e incertezze, sono i cittadini a subire le conseguenze di servizi inadeguati, di competenze incerte e di lacune nelle funzioni di indirizzo e coordinamento. Questi problemi non possono essere ignorati.

Le parole di Mattarella, secondo cui è tempo, per le province, di ripartire al più presto, sottolineano l'urgenza di agire. Questa chiamata all'azione è motivata dal desiderio di garantire un diritto fondamentale, cito le sue parole, ovvero "l'uguaglianza nelle opportunità per tutti i cittadini, qualunque sia il territorio in cui vivono". Questo richiamo all'uguaglianza è un principio cardine della democrazia e dell’equità sociale, e rappresenta una sfida importante per l'Italia.



È, quindi, fondamentale rafforzare il ruolo delle province. Possono svolgere un ruolo chiave nella pianificazione e nell'attuazione di progetti che influenzano positivamente il Paese nel suo insieme. In un'Italia che abbraccia la diversità dei territori e delle comunità, le province rappresentano un ponte importante tra il livello locale e quello regionale, contribuendo all'efficace coordinamento delle iniziative e alla promozione dell'uguaglianza di opportunità per tutti i cittadini.

Mi unisco all'appello del Presidente Mattarella per il rilancio delle province. Facciamo ripartire le province, con un presidente e un consiglio provinciale eletti dai cittadini, nella trasparenza delle responsabilità degli eletti, delle funzioni e delle risorse disponibili per il benessere dei cittadini e lo sviluppo di imprese e territori.



Lo afferma l'on. Gianna Gancia, europarlamentare della Lega, in risposta all'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, all’Assemblea Nazionale annuale delle Province, tenutasi all'Aquila.