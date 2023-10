Vaccinazioni anti-influenzali: parte la campagna nell'Asl Vercelli

Parte la campagna vaccinale contro l’influenza.

La vaccinazione è raccomandata a tutte le persone con più di 60 anni e a tutti i pazienti fragili (fattori di rischio per patologie, immunocompromessi, ecc) o che svolgono una professione a rischio (lavoratori sanitari, caregiver, ecc).

E’ raccomandata la vaccinazione antinfluenzale anche per i bambini nella fascia di età 6 mesi - 6 anni compiuti e bambini con fragilità. Le vaccinazioni vengono eseguite a cura dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta. A questi soggetti la vaccinazione antinfluenzale viene offerta gratuitamente. L’Asl attraverso il SISP (Servizio di Igiene) offre la vaccinazione alle persone non residenti sprovviste del medico di medicina generale e al personale che lavora in ambito sanitario ed in Servizi di Pubblica Utilità.

Per queste categorie è possibile accedere direttamente agli ambulatori vaccinali, nei seguenti orari.

Vercelli – Piastra, largo Giusti, 13: 31 ottobre ore 9-11.30; 10 novembre ore 9-11.30; 14 novembre ore 14–15; 28 novembre ore 14–15; 1 dicembre ore 9-11; 12 dicembre ore 9-11.

Santhià – Casa della Salute, corso Matteotti, 24: 8 novembre ore 12-12.30; 15 novembre ore 12-12.30; 22 novembre ore 12-12.30; 29 novembre ore 12-12.30; 6 dicembre ore 12-12.30; 12 dicembre ore 12-12.30.

Cigliano – Casa della Salute, vicolo Garavoglia, 5: 7 novembre ore 12-12.30; 21 novembre ore 12-12.30; 5 dicembre ore 12-12.30; 19 dicembre ore 12-12.30.

Gattinara – Casa della Salute, corso Vercelli 159: 7 novembre ore 12-13; 21 novembre ore 12-13 e 28 novembre ore 12-13.

Borgosesia – Ospedale: 27 ottobre ore 9.30-11.30; 3 novembre ore 9.30-11.30; 10 novembre ore 9.30-11.30; 17 novembre ore 9.30-11.30; 24 novembre ore 9.30-11.30.

Varallo - Casa della Salute: 2 novembre ore 11.30-12; 16 novembre ore 11.30–12.