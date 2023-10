Concorso Oss, la replica dell'Asl

Riceviamo e pubblichiamo.

In riferimento alla lettera pubblicata da alcuni giornali locali in merito alla graduatoria Oss dell'Asl di Vercelli si precisa che la graduatoria è ancora attiva e che l'Azienda la sta utilizzando per assumere Operatori socio sanitari in base al proprio fabbisogno e per coprire il turnover. In particolare è in corso un ulteriore scorrimento al fine di acquisire la disponibilità all'assunzione fino al candidato classificato al 50° posto.

Inoltre ci sembra opportuno precisare che non vi è alcun obbligo di esaurire la graduatoria assumendo tutti coloro che hanno superato le prove, come viene lasciato intendere nella lettera.

Il ricorso effettuato da alcuni partecipanti ha ritardato i tempi di utilizzo della graduatoria stessa, questo ha fatto sì che altre Aziende sanitarie abbiano effettuato un loro concorso invece di attingere alle graduatorie aperte, come avviene abitualmente.

Queste precisazioni sono necessarie per fornire ai suoi lettori un quadro più chiaro della situazione. Un saluto cordiale.