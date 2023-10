Un punto per LG Trino, a secco Alicese/Orizzonti e Santhià

ECCELLENZA



VERBANIA - ALICESE/ORIZZONTI 2-1

Sconfitta esterna per l'ALicese/Orizzonti, battuta dal Verbania che ne approfitta per superare in classifica i biancogranata. Gara combattuta ed equilibrata sbloccata dai locali dopo appena 2 minuti e recuperata su rigore dall'undici di Mellano.Il match si decide nella ripresa quando Ramponi trova il varco giusto per consegnare i tre punti ai lacuali. Prossimo turno al Salussolia/Ravetto contro lo Stresa/Vergante.



Alicese/Orizzonti: Mastrorillo, Soncin (dal 46' Capodaglio) Ramundo, Yon (dal 46' Cavalla) Pelle Grosso (dal 46' Edalili), Diadoro Mane Mancuso (dal 71' Piccirilli) Clerici (dal 79' Lofrano) Castineira. A disp: Malune, Garcia, Sanna, Eusebione. All. Mellano.



Marcatori: al 2' Tettamanti (V), al 63' rigore Edalili (A/O), al 61' Ramponi (V)



PROMOZIONE



LG TRINO - CAMERI 1-1

Si ferma con il Cameri la serie di vittorie del Trino. Nonostante il mezzo passo falso i biancoazzurri restano al comando della classifica, merito dell'Omegna che ha bloccato il Baveno. Vantaggio ospite alla mezz'ora e pareggio di Passannante (sempre più decisivo) all'inizio del 2^ tempo. Da segnalare il recupero del Casale che dopo un inizio incerto si porta al 3^ posto della graduatoria. Prossimo turno in trasferta con la Juve Domo.



LG Trino: Cerruti, Buscaglia Boccalatte, Marteddu Baggio (dal 46' Bytyci) Meo Defilippi, Passannante (dall'85' Agostini) Birolo Vergnasco (dal 72' Petrocelli) Brugnera, Micillo. A disp: Civiero, Pane, Maino, Gamra, Bertolone, Pancallo. All. Yon.



Marcatori: al 36' Sodero (C), al 72' Passannante (LGT)



1^ CATEGORIA



SERRAVALLESE-SANTHIA' 3-2

Ad un quarto d'ora dal triplice fischio il Santhià cede alla Serravallese. Sfuma così il primo risultato positivo della stagione e con la concomitante vittoria del Vigliano i granata rimangono isolati all'ultimo posto. Niente di preoccupante: lo scorso torneo il Santhià ha iniziato in sordina, per poi sfoderare un girone di ritorno brillante concluso con il successo nello spareggio salvezza con lo Strambino. Prossimo turno al Pairotto contro l'Aosta 511.



Santhià: Di Paolo, Giorgi Mendo, Zanino (dall'85' Messina) Campana Nkwakam, Alessandrini (dal 46' Aleinikov) Dobrincu Dosso (dal 75' Anselmino) Ferrero (dall'87' Lasagna) Conti. A disp: Pellerei, Zara, Mazzitelli, Conti.All. Gigante.



Marcatori: al 20' Apicella (SE), al 25' al 30' rigore Mendo (SA), al 60' rigore Diongue (SE), al 75' Apicella (SE)

ALTRI RISULTATI

VALLECERVO - VIRTUS VERCELLI 4-1