Hockey Vercelli, si parte

Scatterà mercoledì sera il campionato dell'Hockey Vercelli. Il primo turno di A1, spalmato durante lo scorso weekend, si concluderà con il primo posticipo del torneo. Alle 20,45 l'Engas affronterà, al "Pala Rovagnati" di Biassono, il Monza. Il match sarà trasmesso sul canale Youtube della Fisr un corposo pre-partita, una regia che attraverso le diverse telecamere a disposizione potrà far vivere al meglio gli eventi. E, anche se non tutti i tecnici sono favorevoli, durante i time out un microfono davanti alle panchine permetterà ai tifosi di ascoltare le indicazioni degli allenatori alle squadre.

Monza.Vercelli è un match sentito: oltre alla storica rivalità tra i due club c'è la presenza di due ex sul fronte brianzolo: il giovane Petrocchi e Matteo Zucchetti, tornato al Monza a fine luglio "spiazzando" il club vercellese: "Una squadra "rodata" quella monzese con pochi innesti e, nel caso di Zucchetti, trattandosi di un ex, conosce l'ambiente e i metodi di lavoro - spiega il tecnico vercellese Roberto Crudeli -. Noi invece abbiamo rivoluzionato quasi interamente l'organico e, nonostante il lavoro sin qui svolto, potremo incontrare inizialmente difficoltà nella fluidità del gioco".

Anche perché l'Hv non gioca un'amichevole dal torneo di Forte dei Marmi: "Per quanto visto fino a quel momento - dice Crudeli - la squadra mi ha dato buone impressioni. A Monza sarà tutta un'altra musica visto che in palio ci sono i primi tre punti del torneo". Sicuramente la questione-palazzetto ha un po' condizionato la preparazione (svolta in Versilia fino all'ultima settimana di settembre e allenamenti di rifinitura a Novara dopo il ritorno a Vercelli): "Pur avendo lavorato bene, non è stato il miglior modo d'avvicinarci al torneo" conferma il mister nero-gialloverde. Tra l'altro la situazione del Pregnolato condizionerà anche le prossime sfide: "Sabato abbiamo chiesto l'inversione di pista, quindi giocheremo a Breganze. Avremo pochissimo tempo per recuperare le energie e prepararci - conferma Crudeli - ma di questo inizieremo a pensare dopo Monza". La prima sul nuovo parquet del Pregnolato sarà sabato 21 contro il Forte dei Marmi che, in attesa dell'agibilità delle tribune, si giocherà a "porte chiuse". E la presenza dei tifosi è a rischio anche gare a Vercelli dell'1 e 11 novembre contro Lodi e Trissino.