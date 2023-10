TeatroLieve: la bella stagione di Fontanetto e Crescentino

Affidata a "O’ scarfalietto", una delle più divertenti e celebri commedie di Eduardo Scarpetta, l'apertura della Stagione di TeatroLieve è stata anche l'occasione per la compagnia di Giovanni Mongiano di presentare gli spettacoli in cartellone per il 2023-'24.

Commedie e rivisitazioni di classici, concerti-spettacolo, opere rivolte a un pubblico che vuole divertirsi e riflettere. Si parte il 4 novembre alle 21, con "Come Thelma & Louise - Due amiche libere", con Luca Ferri e Claudio Del Toro. Ambientata negli anni '50, la commedia segue le avventura di due anziane amiche che vogliono dare un nuovo senso alla loro terza età. "Una piccola Odissea", di e con Andrea Pennacchi va in scena sabato 18 novembre con le musiche di Giorgio Gobbo eseguite dal vivo; il 9 dicembre cavalcata dentro la vita di Moliére di e con Fabrizio Falco.

Il 23 marzo il programma prevede "Il carnevale degli animali e altre fantasie", concerto-spettacolo con Peppe Servillo e il Pathos Ensemble, con le musiche di Camille Saint-Saens e il frontman degli Avion Travel. Altro appuntamenti che unisce musica e storie di teatro, è quello di sabato 13 aprile, con "Risate di gioia - storie di gente di teatro", con musiche dal vivo di Gianluca Casadei. Il 4 maggio è il turno di "Una donna di prim'ordine - Guida pratica per sistemare l'armadio, il cane e il marito", commedia con Maria Pia Timo mentre la chiusura della stagione all'Auditorium Viotti di Fontanetto Po è affidata a “Come ammazzare la moglie o il marito senza tanti perché" di Antonio Amurri, con Marco Cavallaro e Maddalena Rizzi.

La stagione "riPrendete Posto" offre anche un'appendice al Teatro Cinico Angelini di Crescentino con due lavori che vedranno sul palco Giovanni Mongiano: il 1º dicembre c'è "Il fu Mattia Pascal" di Pirandello, e il 5 aprile "La felicità", uno spettacolo intenso dove si ride e ci si commuove. Liberamente ispirato alla novella “Notizie del Mondo” di Luigi Pirandello.