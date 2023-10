Guerra in Israele: salta lo spettacolo di danza contemporanea "Who am I»

A causa degli eventi in corso in Israele e delle misure di sicurezza adottate nel Paese, la Kibbutz Contemporary Dance Company è stata costretta a sospendere la tournée in Italia. Vengono quindi annullate le tappe dello spettacolo «Who Am I» in programma il 19 ottobre al Teatro Civico di Tortona e il 21 ottobre al Teatro Civico di Vercelli. A renderlo noto è la Fondazione Piemonte dal Vivo, spiegando le modalità per ottenere il rimborso del biglietto.

Coloro che hanno acquistato lo spettacolo inserendolo nel carnet a scelta (sia online che alla biglietteria del teatro) potranno effettuare il cambio di spettacolo scegliendo tra quelli in cartellone ancora disponibili presso la biglietteria del teatro entro sabato 11 novembre.

Coloro che hanno acquistato un abbonamento fisso potranno assistere con lo stesso abbonamento allo spettacolo che verrà calendarizzato a breve in sostituzione di Who Am I.

Coloro che hanno acquistato un biglietto singolo presso la biglietteria del teatro potranno effettuare il rimborso presso la biglietteria stessa fino a sabato 11 novembre 2023.

Coloro che hanno acquistato un biglietto singolo online verranno contattati da Vivaticket per procedere al rimborso, fino a sabato 11 novembre 2023.