«Spavone ha lottato, Iotti è una sicurezza, Comi è la dimostrazione del carattere di questa squadra»

La Pro Vercelli supera il Vicenza e "bissa" il successo sul Fiorenzuola. Per i bianchi un altro balzo in classifica.

archivia altri tre punti: "Da parte nostra sapevamo che il Vicenza era una corazzata, una sorta di "Ferrari" per questo campionato, per questo avevamo preparato il match nei dettagli so come poterli mettere in difficoltà. E in campo i biancorossi hanno confermato le loro qualità di grande squadra. Noi siamo stati bravi e decisivi, concedendo davvero poco; abbiamo disputato un match di qualità sia in fase di ripartenza che d'impostazione. Ho visto un sacrificio da parte di tutta la squadra nel voler difendere il vantaggio: sotto questo profilo il lavoro di centrocampisti e attaccanti è stato encomiabile. Penso che i ragazzi si meritino serate come questa, durante le sedute d'allenamento settimanali sono parecchio esigente e chiedo loro tantissimo. E questa vittoria, al pari di quella con il Fiorenzuola è il giusto premio per la squadra. Il match di Coppa Italia? Il classico scivolone che ci può stare, soprattutto se, da parte di tutti, il pensiero era rivolto al match contro il Vicenza. La palma di migliore? Credo che tutti abbiano dato il massimo: Spavone ha lottato tantissimo finchè ne ha avuto; Iotti è una sicurezza, Comi è la dimostrazione del carattere di questa squadra: sempre pronto a farli trovare pronto, al pari di Rutigliano. Ma tutti vanno applauditi per questa prestazione.