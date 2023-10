Volley, esordio convincente per la S2M

Con sabato 7 ottobre inizia il campionato Regionale di serie D della stagione 2023-2024 la S2M ha esordito nella manifestazione con una vittoria per 3-0.

Opposte alla Palestra Bertinetti alla Safa 2000 di Torino, Bertinazzi e compagne hanno superato in modo convincente le avversarie. Solo nel primo set, complice un gioco troppo lento e con delle distrazioni sia in attacco che in difesa, la S2M ha rischiato, con le torinesi che si sono portate in vantaggio sino al 20/24. Poi, cambiando atteggiamento ed aiutate da alcuni errori delle avversarie, le bicciolane riescono a recuperare, sino a conquistare il periodo per 27/25.

Nei restanti 2 set, con una formazione più equilibrata, le atlete di Gherardi e Vigliani, hanno migliorato il gioco e il rendimento, conquistando agevolmente i periodi per 25/14 e 25/18.

Di certo il blackout del primo set va eliminato ma calcolando che era la prima partita di campionato, il fatto di aver ottenuto il successo pieno con i tre punti, è una cosa molto positiva e che fa morale.

Da segnalare l’ottima prestazione del giovane opposto Avilia, che all’esordio nel campionato di Serie D da titolare, è stata la MVP con i suoi 15 punti ed il 55 % in attacco. Bene anche il libero Mosso, ormai una più di una certezza e le esperte Mastronardi e Bertinazzi, che danno un’ assoluta consistenza e concretezza alla giovane formazione della S2M.

Nella seconda giornata del campionato, Comello e compagne saranno impegnate alle ore 20.30 a Lanzo contro il Balamund. Una gara complicatissima, sia per la distanza, che per l’ora tarda che per il valore delle avversarie.

S2M VOLLEY VERCELLI – SAFA 2000 TORINO 3-0 (27/25 25/14 25/18)

S2M VOLLEY VERCELLI : Avilia (15), Bertinazzi (5), Comello, Fenoglio (2), Ippolito,

Lupo Laura (12), Lupo Greta, Lecca (L2), Mastronardi (12), Mosso (L1), Ogliaro (6), Vattimo (2), Vercellone, Viazzo.

ALL: Gherardi, Vigliani