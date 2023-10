Dossena: «Il Vicenza è più forte? Non mi interessa, guai a cercare alibi»

Arriva la corazzata Vicenza. Con elementi (i difensori Ierardi e Golemico, i centrocampisti Ronaldo e Rossi e soprattutto il bomber Ferrari) che potrebbero benissimo giocare in serie B.

«Ma noi non deve importare. Non bisogna mai cercare alibi. Lamentarsi per gli infortuni o per la bravura degli avversari è deleterio, noi dobbiamo mettere in campo la nostra idea di gioco, la nostra cattiveria agonistica. Del resto l'Atalanta di Gasperini ce lo insegna da anni: fa meglio di squadre con organici più strutturati...».

Il tecnico della Pro Vercelli Andrea Dossena è carico e tranquillo al tempo stesso. Anche un po' ottimista: «Ho sensazioni positive», dice.

Gli mancheranno Haudì e Louati (assenze pesanti). Recupererà Petrella e Mustacchio (uno potrebbe partite titolare, l'altro subentrare), Comi è in forse perché il gioco di Dossena richiede corsa e intensità anche da parte degli attaccanti.

In difesa ci saranno tutti, con un Fiumanò che scalpita: contro la Juventus NG è stato il migliore (ma ha ben figurato anche Rutigliano).

La formazione Dossena non l'ha ancora decisa. Deve valutare le condizioni di tutti.

Un'ipotesi con alcune incognite: Sassi; Iezzi, Parodi (Fiumanò), Camigliano, Rodio (Sarzi Puttini); Iotti, Santoro, Emmanuello (Spavone); Petrella (Mustacchio), Nepi, Maggio.

Lunedì sera l'incontro avrà tanti motivi di interesse: vedere da un lato Maggio, appunto, che insieme a Santoro e Camigliano è uno dei punti fermi di questa Pro, contrapposti agli ex Ronaldo, Rossi e Della Morte.