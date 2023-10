Calci alle biglietterie e violenza verso gli agenti: per fermarlo serve il taser

Si era già fatto notare per una serie di comportamenti eccessivi, l'uomo che, nella giornata di sabato ha iniziato a dare in escandescenze all'interno della stazione.

Calci alle biglietterie automatiche, urla e reazioni violente all'intervento degli agenti della Polfer che cercavano di riportarlo alla calma. Alla fine è stato necessario far intervenire il personale delle Volanti: per contenerlo gli agenti hanno utilizzato il taser, che ha permesso di rendere inoffensivo l'uomo.

Un'ambulanza ha poi provveduto a portare il fermato in ospedale per i controlli del caso. Nei suoi confronti sono attesi provvedimenti per resistenza a pubblico ufficiale.