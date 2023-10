“Non servono immagini per descrivere il buio”: visite e prevenzione con l'Unione Ciechi

La prevenzione espande i suoi orizzonti e sono tante le iniziative gratuite che L'Unione italiana ciechi e ipovedenti organizza giovedì 12 ottobre in occasione della Giornata mondiale della vista. «L’obiettivo - spiegano i volontari - è quello di sensibilizzare la popolazione e le istituzioni: difendere un bene prezioso come la vista è fondamentale, un patrimonio che va tutelato». In collaborazione con l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB Italia) sarà presentata anche a Vercelli la campagna “Non servono immagini per descrivere il buio”.

In questa occasione l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Vercelli, in collaborazione con l’ASL VC e con il direttore della struttura Complessa di Oculistica, Giuseppe Macrì, sarà presente giovedì 12 ottobre con 4 iniziative: la distribuzione di materiale divulgativo in alcune zone della città e nello stand principale sotto la galleria Viotti in via Dante 71 dove ha sede il Centro di Riabilitazione Visiva; dalle 8,30 alle 13 visite oculistiche gratuite di prevenzione effettuate dalla dottoressa Giulia Consolandi dell’Oculista ASL Vc al Centro di Riabilitazione Visiva in via Dante 71 (Prenotazioni al numero 0161/253539 interno 2). I controlli oculistici hanno finalità preventiva per escludere eventuali patologie. Sono riservati a persone che non si sottopongano a una visita oculistica da molto tempo e che non siano già seguiti da uno specialista. Pertanto, non verranno rilasciate prescrizioni di lenti e non verranno effettuati consulti medici per esami, diagnosi e trattamenti in essere. Dalle 17 alle 18:30 incontro informativo on line su piattaforma Zoom, con la dottoressa Consolandi sul tema: “Maculopatia, glaucoma e altre patologie della retina. Prevenzione e cura”. Interviste su radio e web tv.

Per il collegamento all’incontro on line occorre comporre il numero telefonico 0200667245 e al termine di un breve parlato in inglese digitare l'ID riunione 766 032 6172 seguito dal tasto cancelletto (#) dopo un altro breve parlato premere ancora cancelletto (#). A questo punto si è dentro la riunione. Sarà inoltre possibile collegarsi anche con l'app di Zoom inserendo l'ID riunione 766 032 6172 o tramite internet al link: https://zoom.us/j/7660326172.