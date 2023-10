Velo Club: alla "Tre Valli Varesine" Tambone ottiene la qualificazione per i Mondiali

Domenica 1 ottobre a Varese si è svolta la "Granfondo 3 Valli Varesine", gara organizzata dall’UCI e valida come prova di qualificazione al Mondiale Granfondo 2024. La corsa ha ripercorso le strade utilizzate dalla corsa dei professionisti, che si è svolta appena 2 giorni dopo.

I 13 partecipanti della società vercellese, quasi tutti reduci dalla 9 colli della settimana precedente, si sono equamente divisi sui 2 percorsi previsti (da 100 e 125 km) e hanno potuto saggiare in prima persona l’altissimo livello generale dei partecipanti, provenienti da tutta Europa, e le difficoltà di una gara molto tirata dal primo all’ultimo km. Dall’altra parte l’organizzazione perfetta, con strade in ottimo stato e sempre chiuse al traffico, il tifo e i ristori volanti come i professionisti, hanno rappresentato delle buone ragioni per partecipare.

Passando ai risultati sportivi la notizia più importante è la qualificazione ai Mondiali raggiunta da Francesco Tambone, con un tempo di 3 ore e 44 minuti (media 33,3 km/h); è la prima volta che un tesserato del Velo raggiunge questo risultato. “Tambonen” (come viene chiamato dai compagni di bicicletta) sarà al via del Campionato del Mondo Granfondo UCI dal 29 agosto all’1 settembre ad Alborg (Danimarca). Un obiettivo raggiunto che rappresenta il giusto riconoscimento dopo le ultime 2 stagioni in costante crescita, con posizionamenti sempre nei primi 50 in tutte le granfondo a cui ha preso parte.

Tra gli altri tesserati del Velo Club si sono distinti anche Davide Bertolotti (al rientro in gara dopo tanto tempo), Giuseppe Vella e Massimiliano Muraro (sul percorso lungo), Gianfranco Zacchi e Mario Martorana sul percorso medio. Buone prestazioni anche per Tuninetti, Silvestri, Vitali, Pozzato, Finotti Rezzuti e Lenci.

La 3 Valli Varesine ha rappresentato l’ultima trasferta di squadra per il 2023 su gare a lunga distanza; per il restante mese di ottobre ci saranno ancora alcuni impegni societari.