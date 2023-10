Catricalà: Continua la raccolta firme per dire 𝐍𝐎 𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐧𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐀𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐢

๐•๐ข ๐€๐ฌ๐ฉ๐ž๐ญ๐ญ๐ข๐š๐ฆ๐จ ๐ƒ๐จ๐ฆ๐ž๐ง๐ข๐œ๐š ๐Ÿ– ๐Ž๐ญ๐ญ๐จ๐›๐ซ๐ž ๐ข๐ง ๐•๐ข๐š ๐‚๐š๐ฏ๐จ๐ฎ๐ซ ๐๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ– ๐œ๐ข๐ซ๐œ๐š

Continua la raccolta firme per dire ๐๐Ž ๐š๐ ๐ฅ๐ข ๐š๐ฎ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ข ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž ๐ข๐ง๐๐ž๐ง๐ง๐ข๐ญ๐šฬ€ ๐๐ž๐ ๐ฅ๐ข ๐€๐ฆ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ข ๐‚๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐š๐ฅ๐ข (Sindaco, Assessori, Vice Sindaco e Presidente del Consiglio)

Raccolta firme a sostegno di una possibile mozione per chiedere:

โ€ข ๐‚๐ก๐ž ๐ ๐ฅ๐ข ๐€๐ฆ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ข ๐๐ž๐ฅ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ž ๐ซ๐ข๐ง๐ฎ๐ง๐œ๐ข๐ง๐จ ๐š๐ ๐ฅ๐ข ๐ข๐ง๐œ๐ซ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ข

โ€ข ๐‚๐ก๐ž ๐ข ๐ฌ๐จ๐ฅ๐๐ข ๐ซ๐ข๐ฌ๐ฉ๐š๐ซ๐ฆ๐ข๐š๐ญ๐ข ๐ฏ๐ž๐ง๐ ๐š๐ง๐จ ๐ฎ๐ญ๐ข๐ฅ๐ข๐ณ๐ณ๐š๐ญ๐ข ๐๐š๐ฅ ๐†๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐ง๐จ ๐š ๐Ÿ๐š๐ฏ๐จ๐ซ๐ž ๐๐ž๐ข ๐œ๐ข๐ญ๐ญ๐š๐๐ข๐ง๐ข/๐ข๐ฆ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž ๐ข๐ง ๐๐ข๐Ÿ๐Ÿ๐ข๐œ๐จ๐ฅ๐ญ๐šฬ€

Le indennitร a Sindaco e Assessori raggiungeranno il tetto massimo a partire da gennaio 2024: circa ๐Ÿ๐ŸŽ.๐ŸŽ๐ŸŽ๐ŸŽ โ‚ฌ per il Sindaco, piรน di ๐Ÿ“.๐ŸŽ๐ŸŽ๐ŸŽ โ‚ฌ al Vicesindaco e piรน di ๐Ÿ’๐ŸŽ๐ŸŽ๐ŸŽ โ‚ฌ agli Assessori.

Ritengo che gli aumenti (legge di bilancio Dicembre 2021) delle indennitร degli Amministratori Comunali siano quantomeno imbarazzanti nei confronti degli Italiani, soprattutto in questo periodo storico, pesante dal punto di vista economico dove tutto aumenta in modo sproporzionato rispetto a ciรฒ che si guadagna: bollette, mutui raddoppiati, beni di prima necessitร , caro-scuola, carburanti mai cosi alti, etcโ€ฆ.

Altro tema caldo di cui Catricalร si sta occupando da anni รจ quello dei semafori dotati di sistemi di rilevazione infrazioni semaforiche: i cittadini si domandano se servano per la sicurezza o per far cassa.

Ho preparato una mozione (la seconda su questo argomento) per chiedere lโ€™installazione dei countdown semaforici su tutte e tre le lanterne semaforiche (rosso, giallo e verde) per una maggior sicurezza sia per i pedoni che per i veicoli.

Abbiamo scelto la piazza (Agorร ) come punto di ritrovo per confrontarci con i cittadini che hanno veramente voglia di cambiare. Del gruppo fanno parte coloro che insieme a Catricalร hanno raccolto le firme per lโ€™โ€Acqua Pubblicaโ€ e per lo โ€œStop allโ€™invio delle armi e a favore della Sanitร pubblicaโ€.

Tutto ciรฒ non esclude la possibilitร per i cittadini di avvicinarsi per esporre altre tematiche/problematiche da approfondire.

Insomma: fatti e non promesse elettorali!